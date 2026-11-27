Wiener Neustadt (OTS) -

Aus der Fachhochschule Wiener Neustadt wird eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Künftig tritt die FHWN als Hochschule Wiener Neustadt – kurz HWN – auf. Der neue Name macht sichtbar, was die Hochschule seit mehr als 30 Jahren auszeichnet – angewandte Wissenschaft, die auf dem aktuellen Stand der Forschung aufbaut und Lösungen für die Herausforderungen der Praxis entwickelt.

Ab sofort trägt die FH Wiener Neustadt den Namen Hochschule Wiener Neustadt (HWN). Eine Novelle des Fachhochschulgesetzes ermöglicht österreichischen Fachhochschulen, die Bezeichnung „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ zu führen. Damit wird eine Bezeichnung aufgegriffen, die im deutschsprachigen Hochschulraum zunehmend etabliert und international als „University of Applied Sciences“ bereits weit verbreitet ist.

„Der neue Name ist weit mehr als eine formale Änderung. Er bringt auf den Punkt, was unsere Hochschule heute ausmacht und wie wir uns verstehen: als Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die wissenschaftliche Qualität mit konkreter Anwendung verbindet, Menschen befähigt, Verantwortung zu übernehmen, und gemeinsam mit Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickelt. Was wir seit mehr als 30 Jahren leisten, wird damit auch im Namen sichtbar“, betonen die Geschäftsführer Axel Schneeberger und Violeta Kaličanin.

Drei Standorte. Eine Hochschule.

Die Weiterentwicklung umfasst alle drei Standorte der Hochschule. Aus den bisherigen Standorten werden Hochschule Wiener Neustadt, HWN Wieselburg und HWN Tulln. Jeder Standort behält sein eigenständiges fachliches Profil, seine regionale Verankerung und seine gewachsenen Partnerschaften.

Während Wiener Neustadt für seine breite fachliche und interdisziplinäre Ausrichtung steht, prägt Wieselburg das Profil der Hochschule insbesondere in den Bereichen Marketing, Nachhaltigkeit, Innovation und Agrartechnologie. Tulln ist mit seinem Schwerpunkt auf Life Sciences und Biotechnologie ein wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort. Gemeinsam bilden sie eine Hochschule, die unterschiedliche Kompetenzen bündelt und unter einer gemeinsamen Marke vereint.

Der Name wird klarer. Unser Anspruch bleibt.

Für Studierende bleibt alles, worauf es ankommt, unverändert: Studienangebote, Studienpläne, Lehrveranstaltungen und Abschlüsse bleiben bestehen. Die neue Bezeichnung schafft mehr Klarheit im deutschsprachigen und internationalen Hochschulraum und stärkt die Anschlussfähigkeit über Österreich hinaus. Als größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften Niederösterreichs steht die HWN für wissenschaftliche Qualität, anwendungsorientierte Forschung und eine Ausbildung, die konsequent an den Anforderungen von Praxis und Arbeitswelt ausgerichtet ist.

Stark in Lehre und Forschung

Mit mehr als 5.000 Studierenden, über 22.000 Absolventinnen und Absolventen, 47 Bachelor- und Masterstudiengängen an drei Standorten und sieben Studienorten sowie einem internationalen Netzwerk von rund 90 Partnerhochschulen weltweit verbindet sie Lehre, Forschung und Wissenstransfer mit den Anforderungen von Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft.

Internationale Forschungskooperationen, die wissenschaftliche Betreuung zahlreicher Doktorandinnen und Doktoranden, das Forschungsunternehmen FOTEC sowie das erste ESA Lab Österreichs unterstreichen den Anspruch der HWN, wissenschaftliche Qualität mit konkreter Anwendung zu verbinden. Langfristig soll diese Entwicklung auch neue Möglichkeiten eröffnen, bis hin zu einem möglichen Promotionsrecht.

Der Name ist neu, der Auftrag bleibt derselbe: Menschen dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und Wirkung zu entfalten. Die Hochschule Wiener Neustadt ist ab sofort online unter www.hwn.ac.at erreichbar.