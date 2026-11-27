Leoben (OTS) -

Gemeinsam mit dem SV Hinterberg, der Montanuniversität Leoben, LE-Laufevent, RHI Magnesita und TIQA lud das Technologieunternehmen AT&S die Menschen aus der Region wieder zum Laufen, Walken und Spenden ein. Start und Ziel war am 24. November direkt beim AT&S-Headquarter in Leoben.

Der am AT&S-Gelände im Testbetrieb eingesetzte Security-Roboter der Facility-Experten Sasse übernahm beim Start die Rolle des Pacemakers, geschmückt mit Lichterkette und Zipfelmütze – eine Premiere in Österreich! Ein humanoider Roboter, wie er auch für Anwendungen in der AT&S-Produktion getestet wird, begeisterte unterdessen im Startbereich und wurde zum beliebten Fotomotiv.

„Bei unserem Charity Lauf verbinden wir das, wofür AT&S steht: Technologie, Menschen und Verantwortung“ , sagte AT&S-Unternehmenssprecher Gerald Reischl. „Besonders freut mich, dass heuer noch mehr Menschen mitgemacht und gespendet haben. Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Besucher, die vielen strahlenden Kinder, unsere Partner und die vielen Helfer, die diesen Abend möglich gemacht haben.“

CEO Mertin wird Spendensumme übergeben

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 6.000 Euro landeten an diesem Abend in den AT&S-Spendenboxen für das Ö3-Weihnachtswunder. Intern geht die Spendenaktion bei AT&S noch weiter, CEO Michael Mertin wird die Endsumme am 23. Dezember live im gläsernen Ö3-Studio in Steyr übergeben.

Den genialen Charity-Abend ließen die Teilnehmer, Besucher und Partner im Anschluss noch gemeinsam am benachbarten Sportplatz des SV Hinterberg ausklingen. Bei warmen Getränken, Jause und herzlicher Atmosphäre verstärkte sich die Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen können: für Menschen, die Unterstützung brauchen, für den Zusammenhalt in unserer Region und für eine Gesellschaft, in der das Miteinander zählt.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 16.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net