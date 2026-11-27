Österreich (OTS) -

In einer zunehmend digitalisierten und schnelllebigen Welt gewinnen Echtheit, persönliche Begegnungen und sinnstiftende Erlebnisse an Bedeutung. Der Urlaub am Bauernhof-Kongress am 25. November 2026 im LENTOS Kunstmuseum Linz zeigte, welches Potenzial in der gelebten bäuerlichen Identität steckt und warum die Besinnung auf die eigenen Stärken eine große Chance für die Zukunft ist.

Was suchen Menschen heute im Urlaub? Was macht einen Ort unverwechselbar und welche Rolle spielt dabei die Landwirtschaft? Mit diesen Fragen beschäftigten sich rund 170 Teilnehmer:innen beim diesjährigen Urlaub am Bauernhof-Kongress. Namhafte Vortragende aus Landwirtschaft, Tourismus und Gesellschaft sowie drei Urlaub am Bauernhof-Gastgeberinnen lieferten wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Marke.

„Unsere bäuerlichen Familien öffnen nicht nur die Türen ihrer Höfe, sondern lassen ihre Gäste an ihrer Lebenswelt teilhaben. Genau darin liegt der besondere Wert von Urlaub am Bauernhof. Wir dürfen stolz auf das sein, was wir tagtäglich auf unseren Höfen leben, und den Mut haben, genau das noch stärker nach außen zu tragen“, betont Johann Hörtnagl, Obmann von Urlaub am Bauernhof Österreich.

Echtheit als Stärke und Zukunftschance

Nicht mehr Tourismus, sondern mehr Bauernhof wagen – diese zentrale Botschaft zog sich durch den Kongress. Hannes Royer von Land schafft Leben machte deutlich, dass die Zukunft der Urlaubsbauernhöfe in dem liegt, was sie seit jeher einzigartig macht: gelebte Landwirtschaft, Regionalität und persönliche Gastfreundschaft. Entscheidend sei dabei die eigene Begeisterung für das, was man tut, und die Wertschätzung für das, was am Hof vorhanden ist.

„Das Echte, das Ehrliche muss man durchgängig leben. Vom Frühstück bis zum Abendessen“, betonte Royer.

Wie wertvoll diese Qualitäten gerade in Zeiten des technologischen Wandels sind, verdeutlichte Andreas Huber, Geschäftsführer des Club of Rome Deutschland. Künstliche Intelligenz verändert unsere Arbeits- und Lebenswelt grundlegend und eröffnet neue Möglichkeiten. Emotionen und zwischenmenschliche Begegnungen bleiben jedoch unersetzlich. „Eine KI wird niemals eine Gänsehaut haben können oder für einen Gänsehautmoment sorgen können“, so Huber. Gerade für Urlaub am Bauernhof liegt darin eine besondere Chance: Erlebnisse zu ermöglichen, die sich nicht digital ersetzen lassen.

Das Besondere liegt oft im Alltäglichen

„Was einen Hof unverwechselbar macht, muss man nicht kaufen, man muss es nur sehen“, brachte Reinhard Lanner eine wesentliche Erkenntnis des Kongresses auf den Punkt. Statt immer mehr touristische Angebote zu schaffen, gelte es, sich mit den tatsächlichen Sehnsüchten der Menschen auseinanderzusetzen. Zugehörigkeit, inspirierende Begegnungen und persönliche Begleitung gewinnen dabei an Bedeutung. Lanner plädierte für eine Weiterentwicklung vom Gastgeber zum Begleiter, der seinen Gästen besondere Erfahrungen ermöglicht und regionale Lebenskultur vermittelt.

Wie vielfältig dies bereits heute auf Österreichs Urlaubsbauernhöfen gelebt wird, zeigten drei Gastgeberinnen anhand ihrer persönlichen Hofgeschichten. Sabine Ablinger vom Bio.Erlebnis.Hof. Bruckbacher in Weyregg am Attersee vermittelte, wie aus bäuerlicher Arbeit Wertschätzung für Lebensmittel und ihre Herkunft entsteht. Helene und Pepi Klingesberger von der Hepi Lodge im Kärntner Lesachtal zeigten, wie ein historischer Bergbauernhof durch die Besinnung auf das Bestehende zu einem unverwechselbaren Sehnsuchtsort wird.

Am Ebnerhof von Elisabeth Unterberger in Waisenegg in der Steiermark wiederum entstehen durch die aktive Teilhabe am bäuerlichen Alltag wertvolle Natur- und Familienerlebnisse.

„Jede Familie ist anders, jeder Hof und jede Region ist anders und doch verbindet uns die Leidenschaft für das, was wir tun“, fasste Elisabeth Unterberger die Gemeinsamkeit der Urlaubsbauernhöfe zusammen.

Urlaub am Bauernhof macht Sinn – eine Haltung mit Zukunft

Die unterschiedlichen Perspektiven des von Martina Klementin moderierten Kongresses vereinten sich in einer gemeinsamen Botschaft: Die Stärke von Urlaub am Bauernhof liegt in seiner bäuerlichen Identität und im Mut, diese selbstbewusst zu leben und mit den Gästen zu teilen.

„Wir sind keine Kulisse, sondern die Quelle“, unterstrich Reinhard Lanner den besonderen Stellenwert der bäuerlichen Lebenswelt im Tourismus.

Mit „Urlaub am Bauernhof macht Sinn“ greift der Verband diese Stärken gezielt auf. Günter Zeilinger, der die Idee maßgeblich entwickelt hat, und Gernot Reitmaier, Geschäftsführer von Urlaub am Bauernhof Österreich, zeigten auf, wie diese Haltung künftig noch bewusster in der Organisation und auf den Höfen gelebt und sichtbar gemacht werden kann.

Sinn ist dabei kein zusätzliches touristisches Angebot, sondern eine Haltung, aus der echte Begegnungen und besondere Erlebnisse entstehen.

Der Kongress setzte damit ein Zeichen für eine selbstbewusste Weiterentwicklung der Marke, die nicht auf ein Mehr an touristischen Angeboten, sondern auf die Kraft ihrer eigenen Wurzeln setzt.

„Wir müssen nicht mehr bieten, sondern das, was uns einzigartig macht, noch bewusster leben und vermitteln. Die Begeisterung unserer Gastgeberinnen und Gastgeber, die gelebte Landwirtschaft und die ehrliche Gastfreundschaft sind das Fundament unserer Marke und zugleich unsere größte Zukunftschance“, resümiert Gernot Reitmaier, Geschäftsführer von Urlaub am Bauernhof Österreich.

Über Urlaub am Bauernhof Österreich

Seit 1991 unterstützt Urlaub am Bauernhof Österreich als „Botschafter der bäuerlichen Welt“ landwirtschaftliche Familienbetriebe beim Aufbau eines zweiten wirtschaftlichen Standbeins. Mehr als 2.300 qualitätsgeprüfte Mitgliedsbetriebe mit rund 27.000 Gästebetten stehen für authentische, nachhaltige und regionale Urlaubserlebnisse. Damit leistet der Verband einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zur Stärkung bäuerlicher Familienbetriebe und zur nachhaltigen Belebung des ländlichen Raumes.

www.urlaubambauernhof.at