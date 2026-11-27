Wien (OTS) -

Kinder haben ein Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard: Die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet die Staaten, geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zu treffen. Doch in Österreich besteht dieses Recht für viele Kinder nur auf dem Papier. Zum Internationalen Tag der Menschenrechte, der am 10. Dezember stattfindet, fordert der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen daher, die angekündigte Familienrechtsreform für eine grundlegende Neuordnung des Kindesunterhalts zu nutzen. Frauen müssen wirksam vor finanzieller Gewalt durch die Vorenthaltung von Kindesunterhalt geschützt werden.

Fast 60.000 Kinder ohne Unterhalt oder Ersatzleistungen

Die Unterhaltsbefragung der Statistik Austria aus dem Jahr 2021 zeigte: Nur 51 % der rund 161.000 minderjährigen Kinder alleinerziehender Mütter erhielten Geldunterhalt vom Vater. Rund 60.000 Kinder, bekamen weder Unterhalt noch Ersatzleistungen. Der monatliche Geldunterhalt betrug im Schnitt lediglich 304 Euro, bei durchschnittlichen Kinderkosten von damals 900 Euro. Inflationsbereinigt schätzt FEM.A die Kinderkosten für 2026 bereits auf 1.155 Euro.

„Es ist ein Armutszeugnis für eines der reichsten Länder der Welt, wenn Kinder trotz bestehender Unterhaltsansprüche jahrelang auf Geld warten und deshalb in Armut leben müssen. Die angekündigte Familienrechtsreform muss endlich gewährleisten, dass die Existenz der Kinder nach der Trennung umgehend gesichert ist“ , fordert Andrea Czak, geschäftsführende Obfrau des Vereins FEM.A.

Familienrechtsreform muss Rechtssicherheit schaffen

Die Berechnung des Kindesunterhalts beruht heute wesentlich auf richterrechtlich entwickelten Grundsätzen. FEM.A fordert ein eigenständiges, demokratisch beschlossenes Unterhaltsgesetz, das Rechtssicherheit für alle schafft. Eltern müssen bereits vor einer Trennung wissen, welche finanziellen Ansprüche oder Verpflichtungen auf sie zukommen. Ein angemessener gesetzlicher Mindestunterhalt muss antragslos zur Verfügung stehen, damit Kinder nicht jahrelang auf Gerichtsentscheidungen oder erfolgreiche Exekutionen warten müssen.

Mehr Betreuung, weniger Unterhalt: Wechselmodell begünstigt finanzielle Gewalt

Nach der geltenden Rechtsprechung kann zusätzliche Betreuung durch den Vater den Geldunterhalt reduzieren. Aus der FEM.A Beratung berichten Mütter, dass ehemalige Partner plötzlich ein Wechselmodell einfordern, obwohl sie zuvor kaum Sorgearbeit übernommen haben. Steht die Unterhaltsreduktion im Vordergrund, kann dies zum Instrument finanzieller Gewalt werden. Denn die Wohnkosten der Mutter bleiben auch bei zusätzlichen Übernachtungen beim Vater bestehen. Ebenso wenig verschwinden die mütterlichen Einkommenseinbußen durch jahrelange unbezahlte Sorgearbeit.

„Das geltende System schafft finanzielle Anreize, mehr Betreuung einzufordern, um weniger Unterhalt zu bezahlen. In Gewaltbeziehungen öffnet das Tür und Tor für Nachtrennungsgewalt: Beim Wechselmodell müssen sich die Eltern laufend über Kinderkosten abstimmen. Jede dieser Abstimmungen kann zur nächsten Auseinandersetzung und zur Ausübung von Gewalt genutzt werden“ , kritisiert Czak.

Unterstützungsfonds zeigt, dass politische Lösungen möglich sind

Der Verein FEM.A begrüßt den im Juli 2026 eingeführten Unterstützungsfonds des Sozialministeriums. Er unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen Familien ohne Aussicht auf Unterhalt oder Ersatzleistungen mit 240,60 Euro monatlich pro Kind und leistet einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung. „Das Sozialministerium hat einen wichtigen Schritt gesetzt. Jetzt muss das Justizministerium nachziehen und auch Kinder absichern, die nur geringen Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss erhalten“ , fordert Czak.

Wenn Unterhalt fehlt, beginnt der Kampf um Beihilfen

Viele Alleinerzieher*innen müssen wegen fehlender Unterhaltszahlungen staatliche Beihilfen beantragen. Doch die Regelungen unterscheiden sich erheblich zwischen den Bundesländern. Besonders problematisch sind Regelungen in manchen Bundesländern: In Salzburg etwa können beim Wechselmodell sogar Unterhaltszahlungen als Einkommen angerechnet werden, die tatsächlich gar nicht fließen. Gleichzeitig müssen Mütter häufig nachweisen, dass sie ihre Unterhaltsansprüche verfolgen, selbst wenn Exekutionen erfolglos bleiben.

Verein FEM.A erweitert kostenlose Beratung und Webinare

Mit Unterstützung des Sozialministeriums erweitert der Verein FEM.A sein kostenloses Angebot: Alleinerzieher*innen erhalten individuelle Beratung zu finanziellen Beihilfen. Ergänzende kostenlose Webinare informieren über finanzielle Unterstützungsleistungen und deren Anspruchsvoraussetzungen. „Viele Mütter wissen nicht, welche Leistungen ihnen zustehen. Wenn dann noch Unterhaltszahlungen ausbleiben, wird die Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten zur zusätzlichen Belastung. Mit unseren neuen Angeboten helfen wir Alleinerzieher*innen, ihre Ansprüche zu kennen und finanzielle Unterstützung tatsächlich in Anspruch zu nehmen“ , erklärt Mag.a Jutta Mailänder, Projektleiterin vom Verein FEM.A.

Informationen zur kostenlosen Beratung und zu den Webinaren: https://verein-fema.at/

Der Verein FEM.A fordert für die anstehende Familienrechtsreform:

Ein eigenständiges, demokratisch beschlossenes Unterhaltsgesetz, das Rechtssicherheit für alle schafft und jedem Kind einen angemessenen, antragslos verfügbaren Mindestunterhalt garantiert. Ein Ende finanzieller Anreize zur Unterhaltsreduktion durch zusätzliche Betreuung. Maßgeblich müssen die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder sein. Wirksamen Schutz vor finanzieller Gewalt durch rasche Unterhaltsdurchsetzung und die Sicherung des Lebensunterhalts auch bei erfolglosen Exekutionen. Fiktiver, nicht bezahlter Unterhalt darf bei Beihilfen nicht als Einkommen angerechnet werden.

Über FEM.A

Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A ist in Österreich einzigartig mit seinem Beratungs- und Serviceangebot rund um die Themen Finanzwissen, Unterhalt, Obsorge und Kontaktrecht. Es reicht von kostenlosen Webinaren mit Rechtsanwält*innen und Psycholog*innen, Entlastungsgesprächen an der kostenlosen FEM.A-Helpline, Orientierungsgesprächen zu finanziellen Beihilfen bis zu Informationen auf der Website, in einem regelmäßigen Newsletter sowie auf diversen sozialen Medien, Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Lobbying.