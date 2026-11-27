St. Pölten (OTS) -

Auf den niederösterreichischen Landesstraßen B und L herrschen am heutigen Freitag weiterhin winterliche Fahrverhältnisse. Die Straßenmeistereien melden seit 5.30 Uhr im gesamten Landesgebiet salznasse, matschige bzw. gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Auf folgenden Landesstraßen B und L gilt eine Kettenpflicht: ab 3,5 Tonnen auf der L 2271 zwischen Großgraben und Würmla, auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrersattel, auf der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld, auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach, auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf, auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach sowie auf der L 7078 von Maigen bis Purkersdorf. Für alle Kraftfahrzeuge gilt die Kettenpflicht auf der L 4188 und auf der L 4189 im Bereich Hohe Wand.

Im Raum Wiener Neustadt und Pöggstall kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Die Temperaturen liegen heute in der Früh zwischen -6 Grad Celsius in Pöggstall und +0 Grad Celsius in Mödling, Tulln, Wiener Neustadt, Hollabrunn, Herzogenburg, Amstetten und Krems. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis zu 20 Zentimeter in Geras und Spitz, im Weinviertel auf bis zu 12 Zentimeter in Zistersdorf, im Mostviertel auf bis zu 20 Zentimeter in Amstetten und Blindenmarkt sowie im Industrieviertel auf bis zu 15 Zentimeter in Wiener Neustadt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 sowie per E-Mail an [email protected].