Wien (OTS) -

Mit einem Festakt in der Wiener Hofburg hat die Industriellenvereinigung (IV) am Donnerstagabend ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert. Mehr als 1.000 Mitglieder, Funktionärinnen und Funktionäre sowie Gäste aus Politik, Sozialpartnerschaft, Wissenschaft, Diplomatie und Medien folgten der Einladung. Grußbotschaften kamen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker.

„Ein voller Saal ist das schönste Geburtstagsgeschenk für eine freiwillige Organisation. Denn er zeigt: Die IV lebt von Menschen, die mitmachen, ohne es zu müssen, und von dem breiten und vielfältigen Netzwerk“, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer zur Begrüßung. Er dankte allen, die das Jubiläumsjahr im Rahmen der „Made by Industrie“-Kampagne begleitet und so auf die Vielseitigkeit der heimischen Industrieprodukte aufmerksam gemacht haben.

Gründungsworte von Hans Lauda zum Auftakt

IV-Präsident Georg Knill eröffnete seine Festrede mit einem Auszug aus der Gründungsansprache von Hans Lauda, dem ersten Präsidenten der IV und Großvater von Niki Lauda. „Achtzig Jahre alte Worte. Manche wirken fern. Andere klingen, als wären sie für den heutigen Abend geschrieben“, so Knill. Die Gründer hätten in einem verwüsteten Land kaum Grund zum Optimismus gehabt; selbst ins eigene Haus am Schwarzenbergplatz habe die Industrie erst 1955 wieder einziehen können. „Trotzdem haben diese Menschen eine Vereinigung gegründet und den Wiederaufbau angepackt. Heute feiern wir, was aus diesem Vertrauen geworden ist.“

Die IV habe den Weg zur international verflochtenen Volkswirtschaft mitgestaltet, vom Einsatz für den EU-Beitritt bis zur Öffnung nach Mittel- und Osteuropa. „Dahinter stand immer dieselbe Überzeugung: Österreich braucht die Welt. Und Österreich hat der Welt etwas zu bieten“, führte Knill aus.

„Die Lage der österreichischen Industrie ist ernst“

„Mehr als 30.000 gut bezahlte Arbeitsplätze gingen in den vergangenen drei Jahren verloren. Investitionen stehen unter Druck. Energie ist zu teuer, Arbeit zu hoch belastet, und Genehmigungen dauern zu lange“, sagte Knill. Laudas Frage, ob die Unternehmen die nötige Beweglichkeit haben, sei nach wie vor aktuell. Mit der Industriestrategie 2035 liege ein Fahrplan auf dem Tisch: „Jetzt müssen daraus weitere spürbare Verbesserungen in den Betrieben folgen.“ Vorrang hätten leistbare Energie, eine Entlastung der Arbeit, ein schlanker Staat mit raschen Verfahren und ein Europa, das seine industrielle Stärke ausbaut.

An die Mitglieder gewandt betonte Knill die Breite der IV, von Familienunternehmen bis zu internationalen Konzernen, und ihre Unabhängigkeit: „Wir sind parteipolitisch unabhängig und beziehen in Sachfragen klar Position.“ Zum Abschluss griff er Laudas Gründungsworte „Gut Ding braucht Weile“ auf: „Achtzig Jahre sind eine gute Weile. Und es ist etwas Gutes daraus geworden.“ Mit Blick in die Zukunft und auf das 100-Jahr-Jubiläum sagte Knill: „Wenn wir in zwanzig Jahren den hundertsten Geburtstag feiern, soll man über uns sagen können: Sie haben die Herausforderungen erkannt. Sie haben gemeinsam gehandelt. Und sie haben Österreich vorangebracht.“ Ein Film zur Kampagne „Made by Industrie“ zeigte im Anschluss die an der Kampagne beteiligten Unternehmen.

Talk mit dem Exekutivpräsidium: unabhängig, vernetzt, fundiert

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer unterstrich in seinem Statement die Bedeutung des Industrielands Österreich: „Österreich ist eine Industrienation, weil Generationen von Unternehmern und ihren Mitarbeitern an diesen Standort geglaubt und hier investiert haben. Seit 80 Jahren gestaltet die Industriellenvereinigung diesen Weg mit und gibt den Betrieben eine starke Stimme. Sie ist für uns auch ein starker Partner bei der Umsetzung unserer Industriestrategie, mit der wir uns ein klares Ziel gesetzt haben. Bis 2035 soll Österreich wieder zu den zehn wettbewerbsfähigsten Industrienationen der Welt gehören.“ Anschließend moderierte er einen Talk mit dem IV-Exekutivpräsidium über die Frage, was die IV seit 80 Jahren ausmacht.

Vizepräsidentin Sabine Herlitschka begründete ihr ehrenamtliches Engagement mit der Unabhängigkeit und Freiwilligkeit der IV: „Die IV gehört keiner Partei an und hängt an keinem Staatsbudget. Das gibt uns die Freiheit, auch einmal unbequeme Wahrheiten anzusprechen.“ Ob Europa und Österreich bei Chips, KI und Quantentechnologie vorne mitspielen, entscheide sich nicht in den Laboren oder Produktionsstätten allein, sondern auch in Gesetzen, Bildungsinitiativen oder Förderprogrammen: „Wer will, dass sich etwas bewegt, muss mitreden, und das geht nirgends so wirkungsvoll wie in der IV.“

Vizepräsidentin Patricia Neumann stellte das Netzwerk der IV in den Mittelpunkt: „Der Schlüssel zum Erfolg sind die Menschen und ihre Expertise.“ Beispielsweise arbeiten Absolventinnen und Absolventen des IV-Traineeprogramms heute in Unternehmen, Ministerien und in Brüssel. Hinzu kämen die Junge Industrie, die Landesgruppen und die Vertretung über BusinessEurope.

Vizepräsident Peter Mitterbauer beschrieb, wie die IV in ihrer Kommunikation zugleich laut und fundiert sein kann: „Für mich ist das kein Widerspruch, sondern das Erfolgsrezept. Wenn die IV etwas sagt, stecken fundierte Arbeit und Expertise dahinter. Darauf können sich unsere Mitglieder verlassen und die Politik.“ Als Beispiele nannte er die Fachhochschulen und das Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die beide auf Ideen der IV zurückgehen. Zudem sei die IV kampagnenfähig, von Mercosur bis „Made by Industrie“. „Am Anfang steht aber immer die Analyse.“

Präsident Georg Knill wünschte sich zum Abschluss an die Mitglieder gerichtet: Glaubt weiter an dieses Land, glaubt an die Menschen und trefft mutige Entscheidungen.

In Videobeiträgen erzählten EU-Kommissar Magnus Brunner, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NEOS-Gründer Matthias Strolz von ihrer Zeit in der IV. Den Abschluss des offiziellen Teils bildete ein Geburtstagsständchen der Gardemusik.

Fotos des Festakts finden Sie HIER.