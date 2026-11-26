Neunkirchen (OTS) -

Nach 48 Jahren soll in Neunkirchen mit „Essen auf Rädern“ Schluss sein: ÖVP und SPÖ wollen das legendäre Sozialangebot mit 31. Jänner 2027 einstellen. „Beim eigenen Bezug kriegen sie den Hals nicht voll. Und wenn eine Pensionistin daheim darauf wartet, dass ihr jemand ein warmes Mittagessen bringt, setzt die Stadtregierung eiskalt den Sparstift an. Das ist ihre Vorstellung von sozialer Politik“, spielt Fraktionsobmann LAbg. Helmut Fiedler auf den FPÖ-Antrag zur Kürzung der Politikerbezüge im Gemeinderat an und fordert den Erhalt des Projekts.

„Wer unsere Forderung nach niedrigeren Politikerbezügen als Neid abtun will, soll einmal bei Essen auf Rädern mitfahren. Dann sieht er, was es für einen alleinstehenden Menschen bedeutet, wenn jemand anläutet, ein warmes Essen bringt und fragt, wie es ihm geht. Für manche ist das der einzige Besuch am Tag“, stellt Fiedler klar.

Fiedler fordert ÖVP und SPÖ auf, die angekündigte Einstellung zurückzunehmen und den Weiterbetrieb gemeinsam mit den freiwilligen Fahrern und Läufern zu sichern. „Wenn Helfer fehlen, dann suchen wir welche. Da können auch wir Gemeinderäte mitanpacken. Die älteren Menschen in Neunkirchen sollen sich auch nach dem 31. Jänner darauf verlassen können, dass ihr Essen kommt. Wir laufen und fahren gerne für die Menschen in Neunkirchen.“