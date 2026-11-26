Wien (OTS) -

„Die Faktencheck-Abteilung bei FPÖ TV sollte dringend zum Rapport antreten. Denn wie kann es sein, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht darüber informiert ist, dass Österreich als erstes Land Abschiebungen nach Syrien wieder aufgenommen hat?“, fragt Andreas Hanger, der weiter ausführt: „Man kann sich nur wundern, wenn Kickl in Tagträumen darüber sinniert, wie restriktiv er gegen illegale Migration vorgehen würde. Immerhin war Herbert Kickl Innenminister der Republik Österreich: Warum hat Kickl die ‚Airbert One‘ dann nicht persönlich in Betrieb genommen, als er dafür verantwortlich gewesen ist?“

„Populismus und Hetze à la Kickl-FPÖ sind keine Rezepte, um für geregelte Verhältnisse in der Migrationspolitik zu sorgen. Die Österreichische Volkspartei handelt und erzielt nachhaltige Erfolge im Kampf gegen illegale Migration. Mit einer Reihe treffsicherer Maßnahmen hat Innenminister Gerhard Karner eine Trendumkehr hin zu einer Minuszuwanderung eingeleitet, wodurch mehr Menschen aus Österreich abgeschoben werden, als Asylanträge stellen. Mit der Errichtung eines Rückkehrzentrums in Ruanda, der konsequenten Umsetzung des europäischen Asylpakts und begleitenden Maßnahmen wie der Haft in der Heimat sichern wir diesen Trend nachhaltig ab und sorgen dafür, dass wir Herr im eigenen Haus bleiben“, so Hanger abschließend.