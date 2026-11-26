Wien (OTS) -

In der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats unter dem Vorsitz von Heinz Lederer genehmigte das Gremium am Donnerstag, dem 26. November 2026, den ORF-Finanz- und -Stellenplan 2027. Angenommen wurden auch die ORF-Jahressendeschemata für Fernsehen, Hörfunk, die Spartenkanäle ORF III sowie ORF SPORT + und das Online-Schema 2027 sowie die Anteile in den Volksgruppensprachen. Aufgrund des kurzfristigen Entfalls der Vorsteuerkompensation zusätzlich zu den ohnehin schon eingeplanten Einsparungsmaßnahmen sieht der ORF-Finanzplan für 2027 ein negatives Ergebnis vor. Für das Jahr 2028 und die Folgejahre sieht die Finanzvorschau wieder ausgeglichene Ergebnisse vor.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Das Vertrauen des Publikums in die Programme des ORF ist groß. Die dem ORF kurzfristig vorgeschriebenen massiven Einsparungsvolumina stellen den ORF wirtschaftlich vor sehr große Herausforderungen, die ihn strukturell und programmlich verändern werden. Die amtierende Geschäftsführung hat im heute vorgelegten Finanzplan für 2027 und der Finanzvorschau die Rahmenbedingungen dargestellt, wie der ORF dennoch auch in Zukunft die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge sicherstellen und damit das Vertrauen seines Publikums absichern kann. Die Erstellung des Finanzplans erfolgte in enger Abstimmung mit der neuen Geschäftsführung, die die konkreten Maßnahmen in den kommenden Monaten auf dieser Basis entlang ihrer Strategie für den ORF erarbeiten und beschließen wird!“

Negativer Finanzplan 2027 aufgrund Entfall Vorsteuerkompensation

Der ORF geht für das Jahr 2027 von einem negativen Ergebnis vor Steuern in Höhe von -23,5 Mio. Euro (Konzern: -37,1 Mio. Euro) aus. Grund für das negative Ergebnis ist vor allem der Wegfall der Vorsteuerkompensation aufgrund einer Änderung des ORF-Gesetzes. Neben den bereits für das Jahr 2027 eingeplanten Kostenreduktionen von rund 42 Mio. Euro, löst dies eine zusätzliche Mehrbelastung in Höhe von 79,0 Mio. aus. Da diese zusätzliche Kostenbelastung nachhaltig ist, muss der ORF mitunter deutliche Reduktionen im Personalbereich zur Umsetzung bringen und den Personalstand (Angestellte) bis einschließlich 2029 um weitere 350-380 VZÄ reduzieren.

Die Gesamterträge werden 2027 mit 1.105,6 Mio. Euro (Finanzplan 2026: 1.124,1 Mio. Euro) geplant. Darin enthalten sind Werbeerlöse in Höhe von 178,3 Mio. Euro (FPL 2026: 183,1 Mio. Euro), sonstige Umsatzerlöse von 126,9 Mio. Euro (FPL 2026: 150,8) sowie sonstige betriebliche Erträge von 1,2 Mio. Euro (FPL 2026: 1,6). Zur Bedeckung des öffentlich-rechtlichen Auftrags stehen aus den ORF-Beiträgen Nettoerträge in Höhe von 703,7 Mio. Euro zur Verfügung.

Der ORF plant vorhandene Mittel auf dem Sperrkonto, das vom ORF selbst befüllt und laut ORF-G der Abdeckung von Preis- bzw. Kostensteigerungen dient, 2027 voll aufzulösen. Überdies werden Einmaleffekte zur Reduktion der Lücke herangezogen, diese kann 2027 dennoch nicht vollständig geschlossen werden.

Ab 2028 sollen wieder ausgeglichene Ergebnisse vor Steuern erzielt werden. Dafür ist ein umfassendes Maßnahmenprogramm erforderlich, das von der neuen Geschäftsführung im ersten Quartal 2027 im Detail festgelegt werden soll.