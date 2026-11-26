München (OTS) -

Als anwaltliche Vertreter von Brenda Patea, frühere Lebensgefährtin und Mutter eines gemeinsamen Kindes des Tennisspielers Alexander Zverev, nehmen wir nachfolgend zu einer Behauptung von Alexander Zverev Stellung. Es geht um ein gegen Alexander Zverev im Jahr 2024 eingeleitetes, sodann eingestelltes Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt.

"I think I'm innocent" hat Alexander Zverev auf einer Pressekonferenz gesagt. Natürlich darf er diese Meinung äußern. So, wie seine frühere Lebensgefährtin Brenda Patea nach wie vor "denkt", dass er sich wegen häuslicher Gewalt schuldig gemacht hat. Brenda Patea wehrt sich auch nicht gegen eine solche Meinungsäußerung von Alexander Zverev. Sie wehrt sich gegen die falsche Tatsachenbehauptung, dass seine Unschuld bewiesen wurde. Für eine solche Tatsachenbehauptung gibt es keine Rechtfertigung, da mit der Einstellung des Strafverfahrens gegen ihn keine Entscheidung über Schuld oder Unschuld getroffen wurde. Es ist aber fraglos eine andere Qualität, die eigene Meinung zu einer angeblich feststehenden, nachweisbaren Tatsache zu erklären.

Der Tatverdacht wurde durch die Einstellung des Strafverfahrens nicht beseitigt.

Wir hätten gerne geprüft, ob die Meinung von Herrn Zverev über die so von ihm "gefühlte" Unschuld irgendeine Substanz hat. Eine solche Überprüfung hat er jedoch bislang erfolgreich verhindert. Unser Ersuchen an die Staatsanwaltschaft, die damaligen Ermittlungsakten des Verfahrens einzusehen, hat er bislang mit einem Einspruch verhindert. Wir warten jetzt noch auf eine gerichtliche Entscheidung über unseren Antrag, den wir vor vier Monaten gestellt haben und fragen uns, warum Herr Zverev diese von uns gewünschte Aufklärung weiterhin verhindern möchte.

Das Interesse von Brenda Patea, diese Auseinandersetzung zu beenden, ist aufrichtig und gilt weiterhin. Wir haben zuletzt am 09.11.2026 an den Kollegen Prof. Dr. Christian Schertz appelliert "... erlaube ich mir, vorzuschlagen, "die Wogen zu glätten" und den Versuch einer "Bereinigung" zu unternehmen..." und weiter "Vielleicht hat er (gemeint: Herr Zverev) Interesse, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie eine "Bereinigung" aussehen könnte."

Dieser Versuch einer außergerichtlichen Einigung blieb ohne Reaktion.

München, den 26.11.2026