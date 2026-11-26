Wien (OTS) -

„Die Margenbegrenzung muss ein zentraler Teil der Spritpreisbremse bleiben, nachdem sie im Vergleich zum Frühjahr ohnehin schon abgeschwächt wurde“, betont Tobias Schweitzer, Bereichsleiter Wirtschaft der AK Wien. Denn die inflationsdämpfende Wirkung dieser Maßnahme ist klar gegeben. Konkret hat die Kombination aus Steuersenkung und Margenbegrenzung die Teuerung zuletzt um etwa 0,2 Prozentpunkte reduziert. „Auch die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control hat in einer Einschätzung im Sommer die Funktionsweise der Margenbeschränkung bestätigt“, verweist Schweitzer.

Gleichzeitig haben die Ölkonzerne in ihren jüngsten Quartalsbilanzen enorme Gewinne verbucht und einen kräftigen Anstieg der Raffineriemargen ausgewiesen. „Ein Wegfall der Margenbegrenzung würde bedeuten, dass die Teuerung für die Bevölkerung weniger stark reduziert wird, während sich die Konzerne hohe Gewinne auf Kosten der Kund:innen einstreifen“, schließt Schweitzer.