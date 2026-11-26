Mayrhofen (OTS) -

Himmlisch cremig und herrlich fruchtig! Die Tiroler Heumilch-Pioniere sorgen mit einer neuen Joghurtsorte für noch mehr Abwechslung im Sortiment. Saftig-süße Kirschen und die gewohnte Cremigkeit machen das Kirschjoghurt zu einer echten Fruchtbombe.

„Unsere Heumilch-Joghurts stehen für echten Geschmack, höchste Qualität und besonders viel Cremigkeit. Dafür geben wir ihnen bis zu 16 Stunden Zeit zum Reifen. Mit der Sorte Kirsche ergänzen wir unsere Joghurtfamilie um einen beliebten Fruchtklassiker. Wir sind überzeugt, dass unser Kirschjoghurt viele Genusslöffler begeistern wird“, freut sich Geschäftsführer Christian Kröll.

Hinter dem besonderen Genuss steckt eine lange Tradition. Bereits seit 1954 setzt Familie Kröll auf die Verarbeitung von Heumilch. Bis heute wird der wertvolle Rohstoff mit viel Liebe und Gespür im Tal zu hochwertigen Heumilch-Produkten veredelt. So verbindet die Erlebnissennerei Zillertal das Beste aus Tradition und Innovation.

Mit dem neuen Kirschjoghurt wächst die Heumilch-Joghurtvielfalt der Erlebnissennerei Zillertal auf insgesamt zehn Sorten. Ob fruchtig, erfrischend oder süß, bei dieser Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das neue Kirschjoghurt aus Heumilch ist ab sofort im Handel erhältlich.