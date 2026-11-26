Wien (OTS) -

Für viele getrennte Eltern wird Weihnachten zum Konfliktfall. Doch wer darf die Feiertage mit den Kindern verbringen?

Einen gesetzlichen Vorrang eines Elternteils gibt es nicht. Entscheidend ist das Kindeswohl. Scheitert eine Einigung, kann eine gerichtliche Kontaktrechtsregelung beantragt werden.

„Kinder haben ein Recht auf beide Elternteile. Weihnachten darf nicht zum Schauplatz eines elterlichen Machtkampfes werden“, betont der Wiener Familienrechtsanwalt Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M. (UCLA).

Die Nagler Rechtsanwalts GmbH empfiehlt, frühzeitig verbindliche Regelungen zu treffen und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einzuleiten.

„Ein Gericht kann vieles entscheiden – aber kein versäumtes Weihnachtsfest zurückgeben."