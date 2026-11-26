Wien (OTS) -

Vorsicht vor Fake-Schreiben: Der Stadt Wien wurde ein gefälschtes Schreiben gemeldet, das den Eindruck erweckt, vom Amt der Wiener Landesregierung bzw. von einer Dienststelle der Stadt Wien zu stammen. Das Schreiben ist in behördlicher Aufmachung gestaltet und enthält unter anderem ein fiktives Aktenzeichen sowie Kontakt- und Adressdaten. Darin werden Empfänger*innen zu einer nicht näher genannten „persönlichen Abholung“ aufgefordert und sollen dafür Dokumente und einen Nachweis über die Einzahlung einer „Gebühr“ mitbringen.

Die Stadt Wien stellt klar: Bei dem Schreiben handelt es sich um eine Fälschung. Es stammt nicht von der Stadt Wien.

Woran erkenne ich den Betrugsversuch?

- Das Schreiben enthält ungewöhnliche und teilweise unverständliche Formulierungen.

- Empfänger*innen werden aufgefordert, persönliche Dokumente wie Reisepass und Aufenthaltstitel vorzulegen.

- Es wird auf die Einzahlung einer Gebühr verwiesen, ohne diese nachvollziehbar und eindeutig auszuweisen.

- Als Absenderin wird eine Abteilung angegeben, die nicht existiert.

Was ist zu tun?

- Keinesfalls Zahlungen aufgrund des Schreibens leisten.

- Nie persönliche Daten oder Dokumente an unbekannte Stellen übermitteln.

- Im Zweifelsfall direkt über die offiziellen Kontaktdaten der Stadt Wien nachfragen.

- Wer bei solchen oder ähnlichen Schreiben bereits persönliche Daten weitergegeben oder eine Zahlung geleistet hat, sollte umgehend entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und gegebenenfalls Polizei bzw. Bank kontaktieren.

Offizielle Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu den Dienststellen der Stadt Wien sind online über die offizielle Webseite wien.gv.at, beim Stadtservice unter wien.gv.at/kontakt/stadtservice sowie telefonisch unter 01 4000 4001 zu finden.