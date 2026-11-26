Wien (OTS) -

Nachhaltige Gewaltprävention muss bereits im Kindes- und Jugendalter ansetzen und Buben aktiv einbeziehen. Genau hier setzt die neue Workshopreihe „Check den Konsens! Buben*workshop zu sexueller Belästigung, Grenzen und respektvollem Verhalten“ an. Der Gemeinderatsausschuss hat dafür heute eine Einzelförderung von 30.000 Euro aus dem Budget 2026 beschlossen. Damit sind rund 50 zusätzliche Workshops an Schulen und in Einrichtungen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit möglich. Die Reihe startet im Dezember 2026 und läuft bis 2027. Durchgeführt wird sie vom Wiener Verein poika – Verein für gendersensible Bubenarbeit.

„Die beste Gewaltprävention ist die, die früh ansetzt. In den Workshops lernen Buben, Grenzverletzungen zu erkennen, anzusprechen und zu verhindern. Das schützt Mädchen und Frauen, und es stärkt die Buben selbst“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Auch die Jugendlichen aus dem Kinder- und Jugendparlament 2025/26 haben auf die Wichtigkeit des Themas hingewiesen und sich unter anderem Workshops als Präventionsmaßnahme zur Vermeidung sexualisierter Straftaten gewünscht. „Die Jugendlichen haben uns klar gesagt, dass ihnen dieses Thema wichtig ist. Politische Teilhabe ist keine Frage des Alters, deshalb nehmen wir ihren Wunsch ernst“, so Emmerling.

In den Workshops setzen sich die Teilnehmenden mit sexueller Belästigung, Formen von Diskriminierung, Grenzen und Konsens auseinander. Gemeinsam reflektieren sie Geschlechterrollen, Gruppendruck und den Umgang mit sexualisierten Sprüchen und Grenzüberschreitungen. Ziel ist es, die Verantwortung für das eigene Verhalten zu stärken und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, um Grenzverletzungen zu erkennen, anzusprechen und zu verhindern.

Der Verein poika beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 mit unterschiedlichen Themen der gendersensiblen Buben*arbeit. In Workshops an Schulen, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften geht es um Gewaltprävention, Gleichstellung, Gefühle, Sexualität, Beziehungen, Konsens und digitale Lebenswelten. Ziel ist es, die Buben* in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und sie darin zu unterstützen, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Gendersensible Bubenarbeit versteht sich dabei ausdrücklich als Ergänzung zur und in Solidarität mit feministischer Mädchen- und Frauenarbeit.