Hamburg (OTS) -

Gestern hat die Costa Deliziosa in Savona zu einer Reise abgelegt, die Menschen, Kulturen und Landschaften rund um den Globus verbindet: Die Weltreise 2027 von Costa Kreuzfahrten führt in 139 Tagen über fünf Kontinente, durch 29 Länder und zu 47 Destinationen. Von den Skylines New Yorks und Miamis über die Strände Hawaiis und das pulsierende Sydney und Tokio bis zu den Malediven und Südafrika eröffnet sich den Gästen nahezu jeden Tag eine neue Perspektive auf die Welt. Längere Liegezeiten, Übernachtaufenthalte und mehrtägige Landerlebnisse bieten dabei Gelegenheit, ausgewählte Ziele auch jenseits eines kurzen Hafenstopps kennenzulernen.

Was die Weltreise 2027 der italienischen Reederei so besonders macht, ist nicht nur die Abfolge beeindruckender Orte, sondern auch die Möglichkeit, diese gemeinsam mit Menschen aus aller Welt zu erleben. Die internationale Atmosphäre der Kreuzfahrt bringt Reisende aus mehr als 30 Nationen zusammen, wobei deutschsprachige Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, gefolgt von Frankreich, Italien und Spanien, am stärksten vertreten sind. So wird die Weltreise nicht nur zur Entdeckungstour über Kontinente hinweg, sondern auch zu einem Ort der Begegnung für verschiedene Menschen, Geschichten und Kulturen - während sich der Horizont draußen ständig verändert.

Von der Ostküste der USA bis zu den Inseln des Pazifiks

Die erste Etappe führt die Costa Deliziosa über den Atlantik nach Amerika. Nach New York und Miami wartet auf den Bahamas eine Premiere: Die Privatinsel Half Moon Cay empfängt erstmals exklusiv Costa Gäste. Weiter geht es an die US-Westküste, wo San Francisco, San Diego und Los Angeles auf dem Programm stehen. Kalifornien bildet auch die Kulisse für den Jahreswechsel, bevor sich mit der Überquerung des Pazifiks das nächste Kapitel der Reise öffnet.

Auf Hawaii führen die Stopps nach Maui und Oahu. Anschließend nimmt die Costa Deliziosa Kurs auf Ozeanien und läuft Australien und Neukaledonien an. In Asien stehen Japan, Hongkong, Singapur und Vietnam auf der Route. Über die Malediven und den Indischen Ozean geht es weiter ins südliche Afrika, bevor das Schiff entlang der afrikanischen Westküste ins Mittelmeer zurückkehrt.

Mehr Zeit für die Welt - auch über Nacht

Ob ein Abend in New York, die Lichter Hongkongs oder mehr Zeit, um Sydney zu erkunden: Ausgedehnte Aufenthalte und Übernachtungen ermöglichen es den Gästen, in Städten wie New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Tokio und Hongkong länger zu verweilen - mit mehr Zeit zum Erkunden und in einigen Fällen der Möglichkeit, die Stadt nach Sonnenuntergang zu erleben und ihre Entdeckung am nächsten Tag fortzusetzen.

Wer noch tiefer in die Länder und Kulturen entlang der Route eintauchen möchte, kann mehrtägige Landerlebnisse nutzen. Dazu gehören Ausflüge zum Grand Canyon und nach Las Vegas, eine fünftägige Reise durch Japan mit Stopps in Tokio, Kyoto, Nagasaki, Hakone und dem Berg Fuji sowie eine dreitägige Safari in einem Naturschutzgebiet ab Port Elizabeth in Südafrika.

Eine Weltreise für alle Sinne - auch an Bord

Während draußen die Landschaften wechseln, reisen die Eindrücke an Bord der Costa Deliziosa, die im November 2024 im Rahmen einer umfassenden Neugestaltung renoviert wurde, mit. Für die Weltreise wurde ein internationales Menü entwickelt, das typische Zutaten der besuchten Destinationen aufgreift. Auch das Unterhaltungsprogramm lässt sich von der Route inspirieren: Themenabende wie die "Hawaiian Party", die "African Party" und "Australian Delight" sowie Tanz- und Musikauftritte lokaler Künstler bringen die bereisten Regionen an Bord. Zu den neuen Highlights des Schiffes zählt außerdem die "Sunset Bar" - ein idealer Ort, um bei einem Aperitif den Blick über das Meer schweifen zu lassen und den Tag im Zeichen von "La Bella Vita" ausklingen zu lassen.

Ausblick auf 2028: Wieder in 139 Tagen um die Welt

Während die Costa Deliziosa Kurs auf ihre Ziele für 2027 nimmt, richtet sich der Blick bereits auf die nächste Weltreise: Am 25. November 2027 startet das Schiff erneut in Savona: 139 Tage über fünf Kontinente und drei Ozeane zu 51 Destinationen in 29 Ländern, darunter 21 Inseln. Die Rückkehr nach Savona ist für den 11. April 2028 vorgesehen.

Zu den neuen Höhepunkten zählt die Privatinsel Celebration Key auf den Bahamas, die erstmals Costa Gäste empfangen wird. Über Hawaii, Fidschi, Samoa, Neuseeland und Australien führt die Reise weiter nach Japan, Südkorea und Südostasien. Anschließend stehen unter anderem Sri Lanka, die Malediven und Mauritius sowie Südafrika und Namibia auf dem Programm. Mehrtägige Landerlebnisse eröffnen zusätzliche Einblicke - von Neuseelands Landschaften und der Maori-Kultur über die Tempel Kyotos bis zu einer fünftägigen Reise durch das südliche Afrika.

Buchen können Kreuzfahrer die Weltreise 2028 an Bord der Costa Deliziosa im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de.