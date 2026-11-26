St. Pölten (OTS) -

Wie bereits in den Morgen- und Vormittagsstunden werden auch am Donnerstagnachmittag aus zahlreichen Teilen Niederösterreichs Neuschnee und intensive Niederschläge gemeldet. Der NÖ Straßendienst steht daher weiterhin im Einsatz, um die Landesstraßen B und L bestmöglich befahrbar zu halten und auf die aktuellen Witterungsverhältnisse zu reagieren. Aufgrund der winterlichen Fahrbedingungen sind auf mehreren Landesstraßen B und L Kettenpflichten eingerichtet worden.

Aktuell gilt eine Kettenpflicht ab 3,5 Tonnen auf der B 18 im Bereich Gerichtsberg, auf der B 20 bei Annaberg und am Josefsberg, auf der B 21 am Gscheid, Ochsattel und Rohrersattel sowie auf der B 23 im Bereich Lahnsattel. Auf der B 21 beim Gscheid und auf der B 23 beim Lahnsattel gilt zusätzlich ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge. Ebenfalls betroffen sind die B 36 zwischen Persenbeug und L 7278 sowie die B 71 im Bereich Zellerrain.

Weitere Kettenpflichten ab 3,5 Tonnen gibt es derzeit auf der L 2271 zwischen Großgraben und Würmla, der L 5193 zwischen der B 18 bei Kaumberg und der L 119 bei der Klammhöhe, der L 5217 im Bereich Morigraben von Kirchberg bis Lilienfeld, der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach, der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf, der L 7078 zwischen Maigen und Purkersdorf, der L 7094 zwischen Weißenkirchen und Weinzierl, der L 7133 zwischen Gut/Steg und Oberndorf sowie weiter bis zur Kreuzung mit der L 7140 bei Maria Laach/Zeißig. Darüber hinaus gilt die Kettenpflicht ab 3,5 Tonnen auf der L 7233 zwischen Maria Taferl und Marbach, der L 7255 zwischen Kleinpöchlarn und Nussendorf, der L 83 zwischen Marbach und Münichreith sowie der L 97 zwischen Blindenmarkt und Steinakirchen. Auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze gilt die Kettenpflicht ab 7,5 Tonnen. Auf der L 4188 und der L 4189 im Bereich Hohe Wand besteht derzeit eine Kettenpflicht für alle Kraftfahrzeuge.

Darüber hinaus sind derzeit zwei Landesstraßen aufgrund hängen gebliebener Lastkraftfahrzeuge gesperrt. Die Sperre der L 6146 betrifft den Abschnitt zwischen Wolfsberg und der B 1, die L 6144 ist zwischen der B 25 und Wieselburg gesperrt.

Der NÖ Straßendienst appelliert angesichts der winterlichen Fahrverhältnisse an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den aktuellen Bedingungen anzupassen und insbesondere in den betroffenen Regionen ausreichend Zeit einzuplanen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes sind weiterhin im Einsatz, um die Straßen zu betreuen und die Verkehrssicherheit auch bei anhaltenden Schneefällen und Niederschlägen bestmöglich zu gewährleisten.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 sowie per E-Mail an [email protected].