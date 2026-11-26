Lieboch bei Graz (OTS) -

Onlinecars, Österreichs größter markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler, gewährt einen Blick hinter die Kulissen seines Refurbishment Centers in Lieboch bei Graz, eines von neun industriellen Aufbereitungszentren der Aramis Group in Europa. Jedes angebotene Fahrzeug durchläuft denselben standardisierten, mehrstufigen Prozess, wodurch Käufer von einem geprüften Standard profitieren, unabhängig von Marke, Alter oder Antrieb.

Ein Prozess für jedes Fahrzeug

Ein Großteil der Fahrzeuge kommt über europäische Auktionen nach Lieboch, häufig verschmutzt und mit kleineren technischen sowie optischen Mängeln. Im Refurbishment Center durchläuft jedes Fahrzeug dieselben Schritte: technische Prüfung, Reparatur, Innen- und Außenaufbereitung, abschließender Qualitätscheck und Fotodokumentation. Erst wenn alle Schritte abgeschlossen sind, wird ein Fahrzeug online gestellt. Die Abteilungen Ankauf, Logistik, Werkstatt und Aufbereitung sind dabei eng aufeinander abgestimmt und auf eine hohe Effizienz ausgelegt.

Armin Kipperer, Head of Refurbishment, Onlinecars Vertriebs GmbH: „Am Anfang des Prozesses steht ein grundlegender Check, bei dem wir alle technischen und optischen Mängel erfassen. Während bei der privaten Pickerl-Überprüfung die meisten Autobesitzer nur dringende Mängel beheben, gehen wir den umgekehrten Weg und bessern auch kleinere Macken aus. Das hebt die Qualität und den Wert des Autos.“

Akku-Check als Voraussetzung

Bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden kommt ein zusätzlicher Prüfschritt hinzu. Der Zustand der Hochvoltbatterie wird mit der Software MOPA über die OBD-Schnittstelle ausgelesen und in einem offiziellen Zertifikat dokumentiert. Fahrzeuge mit auffälligem Akkuzustand werden nicht weiterverkauft. Vom Eintreffen bis zur Auslieferung wird zudem darauf geachtet, dass der Akku ausreichend geladen wird.

Armin Kipperer: „Aus unserer bisherigen Praxis liegen die Akkus bei mehrere Jahre alten E-Autos meist noch bei 80 bis 95 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Stellen wir bei unserer Prüfung Probleme mit dem Akku fest, schicken wir das Fahrzeug retour und verkaufen es nicht an unsere Kunden weiter.“

Hochvolt-Know-how im eigenen Haus

Für Arbeiten am Hochvoltsystem sind eine eigene Ausbildung ab Qualifikationsstufe HV-2, ein abgesperrter Arbeitsplatz und spezielles Werkzeug erforderlich. Onlinecars kann Hochvoltbatterien im eigenen Haus tauschen und ist somit auf die weitere Elektrifizierung des Automarktes vorbereitet. Aus der täglichen Arbeit an Elektroautos kennt das Team auch deren Besonderheiten beim Verschleiß: Durch die Rekuperation werden die Bremsen kaum beansprucht und neigen eher zu Rost als zu Abnutzung, während das höhere Fahrzeuggewicht die Reifen stärker belastet.

Was Käufer davon haben

Käufer übernehmen bei Onlinecars ein Fahrzeug, dessen Mängel bereits behoben sind, bevor es in den Verkauf geht. Der technische Zustand ist geprüft und dokumentiert, bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden einschließlich Akkuzertifikat. Da jedes Fahrzeug denselben Prozess durchläuft, gilt dieser Standard für den Kleinwagen ebenso wie für den Premium-Kombi.

Unter der Leitung von Armin Kipperer wurden in Lieboch bereits zehntausende Fahrzeuge nach diesem Verfahren aufbereitet. Zusätzlich abgesichert ist der Kauf durch das 14-tägige Rückgaberecht: Überzeugt ein Fahrzeug nicht, können Kunden es innerhalb dieser Frist problemlos retournieren.

Armin Kipperer: „Wer einen Gebrauchtwagen kauft, weiß normalerweise nicht, was auf ihn zukommt. Diese Unsicherheit nehmen wir unseren Kunden ab. Wir orten die Mängel, beheben sie und dokumentieren den Zustand, und das bei jedem einzelnen Fahrzeug.“

Über Onlinecars

Onlinecars ist ein markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler mit Sitz in Lieboch bei Graz, 2005 gegründet und seit 2022 Teil der französischen Aramis Group. Mit über 1.000 Lagerfahrzeugen verzeichnet Onlinecars in den letzten Jahren stetiges Wachstum und gilt als Österreichs größter markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler. An den vier Standorten Lieboch bei Graz, Wien, Velden und Salzburg sowie online bietet das Unternehmen geprüfte Fahrzeuge mit 80-Punkte-Check, 360°-Fotodokumentation, zwölf Monaten Safety-Garantie und 14-tägigem Rückgaberecht an.

NEUES Bildmaterial: https://www.picdrop.com/stefanarnreiter/XH77GU9w5K