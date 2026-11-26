Wien (OTS) -

Nur ein gemeinsames Vorgehen von Regierung, Medien, Bildungsbereich, Politik und Zivilgesellschaft kann die Antwort auf die Herausforderung Desinformation, Subversion und Unterwanderung sein.

Bei Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des Journalismus, der Zivilgesellschaft, der Bildung/Academia, der Diplomatie und der Politik wurde nicht nur ein Bild der Lage von INVED an die Gesprächsteilnehmer vermittelt, sondern auch ein umfassendes Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven eingeholt. Gleichzeitig wurde diskutiert, was die jeweiligen Multiplikatoren in ihren Bereichen tun können und welche Hilfestellungen benötigt werden.

Bei allen Stakeholdergruppen herrschte Konsens, dass die Angriffe auf die Demokratie und Stabilität unserer Gesellschaft weit über Social Media hinausgehen.

Komplex ist hier, auch das wurde diskutiert, die Herangehensweise in Bezug auf subversive Akteure im Inneren, wenn eine Gesellschaft Meinungs- und Pressefreiheit erhalten will. Aus den Reihen des Journalismus wurde die Wichtigkeit der Berichterstattung und Einordnung von Desinformation, aber auch von Akteuren der Propaganda im Dienste fremder Mächte besprochen. Es wurde festgehalten, dass nicht jedes “Ärgernis” bereits berichtenswert ist und in vielen Fällen die “Smoking Gun”, z. B. Bezahlungen durch eine Diktatur, fehlt, um einer Geschichte auch die notwendige Relevanz zu geben. Auch die Wortwahl in Diskurs und Berichterstattung spielt eine gewichtige Rolle in der Frage, ob sie zur Einordnung eines Sachverhalts beiträgt oder im negativen Fall Narrative von manipulativen Mächten ungefiltert weiterverbreitet.

Aus der Politik wie auch aus der Diplomatie gab es ein Bekenntnis, das Thema weiterhin aktiv auf der Agenda zu halten, aber auch die Warnung, dass viele wichtige Personen, die nicht unbedingt fremde Propaganda betreiben oder manipuliert sind, das Thema nicht in dem Ausmaß “auf dem Radar” haben. Die diplomatischen Vertreterinnen und Vertreter stellten auch fest, dass sich die Themen Einflusskampagnen und mangelnde Demokratieresilienz nicht auf Österreich beschränken, es aber in unterschiedlichen Ländern verschiedene Schwerpunkte der Awareness gibt (z. B. China, Russland).

In Gesprächen mit der Diplomatie wurde klar, dass es eine vermehrte internationale Kooperation demokratischer Staaten gegen autoritäre Einflüsse geben muss. Hier wurde ein klarer Wille zur stärkeren Zusammenarbeit auch auf Diplomatieebene formuliert.

Aus den Gesprächen heraus entstand auch das Bedürfnis, für Österreich einen Überblick über die russischen Einflusskampagnen, ihre Strukturen und Narrative zu bieten. Dieser Report wurde von INVED Ende September 2026 veröffentlicht, ein Update erfolgte im November.

Im deutschsprachigen Raum ist der Missbrauch des Friedensbegriffs zu beobachten – auch hier gab es über unterschiedliche Stakeholdergruppen hinweg Konsens. In Österreich trifft das auch auf die Neutralität zu, die als Ideologie der Teilnahmslosigkeit und moralischen Gleichgültigkeit fehlinterpretiert wird.

Über alle Gesprächsgruppen hinweg herrschte Einigkeit, dass der Dialog und der strukturelle Informationsaustausch sowohl im Rahmen von öffentlichen Events wie auch bei Hintergrundgesprächen fortzusetzen sind.

Am 26. November wird INVED die Ergebnisse des durch die ERSTE Foundation unterstützten Projekts auch im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in Wien besprechen. Diese Veranstaltung wird einen Tag vor dem am 27. November stattfindenden (von INVED-Head-Analyst Dietmar Pichler ausgerufenen) Disinformation Awareness Day stattfinden.