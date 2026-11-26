Wien (OTS) -

Sie steht in Nischen an Tunnelportalen, begleitet Großprojekte vom ersten Anschlag bis zum Durchschlag und hat in vielen Betrieben ihren festen Platz: die heilige Barbara. Am 4. Dezember ehren alle, die mit Gestein arbeiten, ihre Schutzpatronin. Das Forum mineralische Rohstoffe nimmt den Barbaratag zum Anlass, an eine Tradition zu erinnern, die so lebendig ist wie die Arbeit selbst. Denn ohne Sand, Kies und Naturstein gäbe es in Österreich weder Häuser noch Straßen oder Schienenwege.

Barbara ging ihren eigenen Weg

Der Überlieferung nach lebte Barbara im 3. Jahrhundert in Nikomedien, dem heutigen Izmit in der Türkei. Ob es sie wirklich gab, ist historisch nicht belegt. In der römisch-katholischen Kirche wird Barbara als Heilige verehrt und ihre Geschichte strahlt bis heute. Sie erzählt von einer klugen und schönen Frau, die ihren eigenen Weg ging. Ihr Vater sperrte sie in einen Turm, um sie von der Außenwelt und Verehrern fernzuhalten.

Barbara widersetzte sich: Sie wollte nicht heiraten und ließ sich gegen seinen Willen taufen. Statt der zwei Fenster, die der Vater angeordnet hatte, ließ sie drei in den Turm bauen, als Zeichen der Dreifaltigkeit. Der Turm mit drei Fenstern ist bis heute ihr Erkennungszeichen.

Als der Vater davon erfuhr, dass sie Christin war, wollte er sie töten. Barbara floh in Todesangst. Der Legende nach öffnete sich ein Felsen und verbarg sie vor ihm. Dieses Bild machte Barbara zur Schutzpatronin aller, die mit Gestein arbeiten.

Die Arbeit im Berg war einst mit vielen Gefahren verbunden. Steinschlag oder ein Einbruch kamen oft ohne Vorwarnung. Barbara gilt als Helferin in plötzlicher Not, deshalb bitten Bergleute und Sprengmeister sie seit Generationen um Schutz. So verehrt eine Branche, die lange von Männern geprägt war, ausgerechnet eine Frau als ihre Beschützerin.

Hightech mit Schutzpatronin

An der Tradition hat auch modernste Technik nichts geändert. Beim Tunnelanschlag wird eine Barbarastatue in einer Nische am Portal aufgestellt und gesegnet, oft im Beisein einer Tunnelpatin. Sie übernimmt die Rolle der irdischen Vertreterin Barbaras und begleitet das Projekt bis zum Durchschlag. Auch beim Brenner-Basistunnel wacht die Heilige über die Arbeit im Berg.

Brauchtum des Barbaratags

Am 4. Dezember feiern viele Gewinnungsbetriebe, Tunnelbaustellen und montanistische Einrichtungen den Barbaratag. Mancherorts mit einer Messe oder auch nur im kleinen Kreis der Belegschaft. Dazu gehört der Bergmannsgruß „Glück auf!“, der bis heute verbindet, und häufig wird zu diesem besonderen Anlass die Bergmannsuniform getragen.

Auch abseits der Branche lebt der Brauch: Wer am Barbaratag einen Kirschzweig schneidet und ins Wasser stellt, kann sich zu Weihnachten oft über blühende Zweige in der Vase freuen. Der Legende nach verfing sich einst ein Kirschzweig in Barbaras Kleid, als sie gefangen genommen und ins Gefängnis gebracht wurde. Dort stellte sie den Zweig ins Wasser. Der Überlieferung zufolge blühte er genau an ihrem Todestag auf.

Was die Rohstoffbranche leistet

Die Arbeit, die Barbara beschützt, ist heute so wichtig wie damals. Österreich benötigt jedes Jahr 100 Millionen Tonnen Baurohstoffe. Das sind rund 12 Tonnen pro Kopf jährlich. Gewonnen werden sie österreichweit in 350 Steinbrüchen und 950 Sand- und Kiesgruben. Der Bedarf an mineralischen Rohstoffen lässt sich aus heimischer Produktion decken.

Sand, Kies und Naturstein stecken in Straßen, Bahnstrecken, Kanälen, Häusern und Brücken. Aber auch in Düngemitteln, Papier und Kosmetik. Weil die Rohstoffbetriebe über ganz Österreich verteilt sind, bleiben die Transportwege kurz. Hinter jedem Gewinnungsbetrieb stehen heute moderne Maschinen, digitale Planung und gut ausgebildete Fachkräfte. Nach dem Abbau entstehen durch Rekultivierung neue Flächen für Natur und Landwirtschaft.

„Barbara war eine Frau, die sich nicht beirren ließ. Seit Jahrhunderten beschützt sie eine Branche, die lange Männersache war. Heute gestalten Frauen diese Branche selbstverständlich mit, vom Betrieb bis zur Führungsebene. Die Technik hat sich verändert, aber die Werte sind geblieben. Sicherheit, Zusammenhalt und Verantwortung für die Region“, sagt Petra Gradischnig, Geschäftsführerin des Forums mineralische Rohstoffe.

Ob im Tunnel, im Steinbruch oder in der Kiesgrube: Am 4. Dezember hält eine moderne Branche kurz inne und ehrt eine Tradition, die Generationen verbindet. Glück auf!



Über das Forum mineralische Rohstoffe

Das Forum mineralische Rohstoffe ist die Kompetenz- und Dialogplattform der österreichischen Sand-, Kies- und Natursteinbranche.