Wien (OTS) -

Der von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl präsentierte „kulturMONTAG“ am 30. November 2026 um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON widmet sich mehreren neuen Kulturprojekten: So gibt die Sendung u. a. einen Ausblick auf den neuen Kinofilm von Robert De Niro und Ben Stiller – den heute in Österreich startenden vierten Teil der „Meet the Parents“-Reihe „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ –, samt Exklusivinterview mit Hollywoodikone De Niro. Weiters geht es um den neuen Roman „Afrika“ von Daniel Kehlmann – auch der Bestsellerautor ist im „kulturMONTAG“-Interview zu erleben. Thema ist ebenso das neue Kanal-Centre Pompidou, ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie Architektur in Brüssel, das am Wochenende eröffnet wird, sowie die im Vorjahr in Betrieb genommene erweiterte Koralmbahnstrecke mit der Frage, was die neue Verbindung für die Kulturszene der Region verändert hat. Anschließend an das Magazin führt eine, von Martin Traxl gestaltete neue Ausgabe der Reihe „Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur“ in „Das nördliche Friaul“ (23.15 Uhr), gefolgt vom Dokumentarfilm „Eileen Gray – Die Designpionierin und ihr Haus am Meer“ (0.00 Uhr).

Familienchaos Next Generation – De Niro und Stiller wieder auf der Kinoleinwand vereint

Nach 16 Jahren kehren die Hollywoodstars Robert De Niro und Ben Stiller in „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“, dem vierten Teil der „Meet the Parents“-Reihe, gemeinsam ins Kino zurück. Diesmal sind die Rollen vertauscht: Greg Fockers (Stiller) erwachsener Sohn Henry (Skyler Gisondo) will die Ex-FBI-Geiselverhandlerin Olivia (Popstar Ariana Grande) heiraten. Während sein sonst so misstrauischer Schwiegervater, Ex-CIA-Agent Jack Byrnes (De Niro), die junge Frau sofort in seinen „Kreis des Vertrauens“ aufnimmt, mutiert Greg plötzlich selbst zum argwöhnischen Schwiegervater – bewährtes Familienchaos, auf die nächste Generation übertragen. Der „kulturMONTAG“ stellt die Komödie vor und zeigt ein Exklusivinterview mit Robert De Niro.

Machtbesessenheit als Farce – Daniel Kehlmann im Gespräch zu neuem Buch „Afrika“

In seinem neuen, satirischen Roman „Afrika“ führt der österreichisch-deutsche Bestsellerautor Daniel Kehlmann ins Berlin des Winters 1884/85: Die Geschichte verknüpft die absurden privaten Notlagen eines österreichischen Diplomaten mit der folgenschweren Berliner Kongokonferenz, bei der europäische Mächte, die USA und das Osmanische Reich – ohne Beteiligung afrikanischer Vertreter – den Kontinent großräumig unter sich aufteilten. Kehlmann erzählt eines der dunkelsten Kapitel europäischer Geschichte als Farce und richtet den Blick dabei auf Machtmissbrauch und moralischen Verfall. Im Interview mit Katja Gasser spricht der preisgekrönte Schriftsteller und Dramatiker u. a. über Literatur und Politik sowie sein Selbstverständnis als österreichischer Autor.

Kanal-Centre Pompidou – Neues Kulturzentrum in Brüssel

Am 28. November eröffnet in Brüssel ein neuer Kulturschauplatz: das „Kanal-Centre Pompidou“, ein eigenständiges Museum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie Architektur in einer ehemaligen Kfz-Werkstatt. Zum Auftakt sind zehn Ausstellungen mit mehr als 350 Werken geplant, darunter zahlreiche Arbeiten aus der Sammlung des Pariser Centre Pompidou, dessen Stammhaus seit September 2025 wegen einer umfassenden Sanierung geschlossen ist und voraussichtlich 2030 wiedereröffnet wird. Die strategische Partnerschaft verbindet beide Institutionen. Mit frei zugänglichen Bereichen sowie Angeboten für Bildung, Veranstaltungen und Begegnung soll das neue Kulturzentrum auch das umliegende Stadtviertel beleben.

Neue Strecke, neue Kulturräume – Eine Reise mit der Koralmbahn

41 Minuten dauert die Zugfahrt von Graz nach Klagenfurt nunmehr. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung der Koralmbahn fragt der „kulturMONTAG“, was die neue Verbindung für die Kulturszene der Region verändert hat – und wie sehr die Kulturräume der Bundesländer und ihrer beiden Landeshauptstädte zusammenwachsen. Wer profitiert von der neuen Strecke, wer arbeitet bereits grenzüberschreitend und was fehlt noch? Der „kulturMONTAG“ hat sich auf Lokalaugenschein begeben.

Doku-Premiere: „Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur: Das nördliche Friaul“ (23.15 Uhr)

Die ORF-Kulturdokureihe „Zimmer frei“ widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert ausgewählte Projekte, die Tradition und Moderne kombinieren und Architektur und Kunst in Dialog miteinander stellen. Im Mittepunkt stehen Feriendomizile, die die Baustile der Regionen aufgreifen, weiterentwickeln und prägen, das jeweilige Landschaftsbild unterstreichen und einen Brückenschlag zwischen historischer Baumaterie und zeitgenössischem Design wagen.In der mittlerweile zehnten Ausgabe besucht Martin Traxl unterschiedliche Bauten und Projekte im nördlichen Friaul, das als historische Schnittstelle zwischen dem romanischen, germanischen und slawischen Kulturraum durch seine Nähe zu Österreich und Slowenien geprägt ist. Zu Wort kommen Gastgeber, Architekten und Expertinnen bzw. Experten, die über den Wandel der Baukultur, die Wechselwirkung von Architektur und Tourismus und die Eigenheiten der Region sprechen.

Die Wiege der Region liegt in Cividale. Einst von den Römern begründet und Forum Iulii genannt, wurde daraus später der Name „Friuli“ abgeleitet. Neben der mittelalterlichen Ponte del Diavolo findet man gediegene Herbergen in den umliegenden jahrhundertealten Palazzi. Die Colli Orientali del Friuli, die östlichen Hügel des Friaul, sind geprägt von der Agrarkultur und dem Weinbau, der hier seit Jahrhunderten gepflegt wird. Die Winzer der Region laden nicht nur zur Einkehr, sondern bieten oft auch mit Stil und Sinn für Wohngefühl renovierte Nächtigungsmöglichkeiten. Udine, das einstige Handelszentrum und Außenposten der Republik Venedig, ist ein Juwel venezianischer Architektur und hat sich heute zu einem Zentrum für Design gewandelt – wie man u. a. bei einem Stadtspaziergang mit Anna Aurora Lombardi, Design-Expertin und Begründerin des MuDeFri – Museo del Design di Friuli Venezia Giulia – anschaulich erleben kann.

Die Hauptstadt des friulanischen Prosciutto ist San Daniele, wo man nicht nur kulinarisch schwelgen, sondern auch die Naturgewalt des unweit gelegenen Flusses Tagliamento entdecken kann, dessen Steine aus dem Flussbett den Boden einer örtlichen Prosciutteria zieren. Der Stellenwert hochwertiger, regionaler Materialien, naturnaher Baukultur und Tradition wird spürbar, je weiter man in den Norden und die alpinen Bergwelten des Friaul vordringt. In Sauris und Sappada sind seit jeher Holz und Stein die dominierenden Werkstoffe und haben auch in der zeitgenössischen Architektur der Region einen zentralen Stellenwert. Ein Beispiel dafür, wie die zeitgenössische auf die traditionelle Baukultur aufbaut und diese neu interpretiert, befindet sich in Faas am Monte Tenchia in Form des architektonisch raffiniert einfach konzipierten Hauses „Da Velio“ – ein Ort zum Entschleunigen und Kraft tanken. Wer bei der Regeneration lieber auf Luxus und Komfort setzt, wird in Malborghetto, am Fuße der julischen Alpen fündig, wo eine historische Schmiede und ein Adelssitz aus dem 15. Jahrhundert in ein exklusives Boutique-Resort umgebaut wurden – mit Respekt vor der Geschichte der Gemäuer und Fokus auf handwerkliche Details.

„Eileen Gray – Die Designpionierin und ihr Haus am Meer“ (0.00 Uhr)

Die irische Designerin Eileen Gray baute 1929 ein Refugium an der Côte d'Azur, gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten, dem Architekturkritiker Jean Badovici. Ihr erstes Haus ist ein avantgardistisches Meisterwerk: Wie ein Schiff, das auf einer Klippe angelandet ist, thront es hoch über der felsigen Küste, eröffnet den Blick auf das Meer, der wie gemalt zu sein scheint – ein Rettungsboot für verlorene Seelen, ein Zufluchtsort, ein Raum, in dem Frauen sie selbst sein können. Der damals als Architekt schon kultisch gefeierte Le Corbusier ist häufig zu Gast und von dem Bau mit dem verrätselten Namen „E.1027“ – ein Zahlenspiel, das auf die Initialen der beiden Kreativen verweist – tief beeindruckt, fasziniert und gar besessen. Als Eileen Haus und Badovici verlässt, beginnt er, die Innenräume mit farbintensiven, großformatigen Fresken auszugestalten, die vielfach publiziert werden. Einerseits will es sich so als bildender Künstler etablieren, andererseits lässt er die Öffentlichkeit in chauvinistischer Selbstherrlichkeit glauben, er sei der Architekt. Gray bezeichnet die Malereien als Vandalismus und fordert die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands des Hauses. Le Corbusier ignoriert sie und baut stattdessen sein berühmtes Le Cabanon direkt hinter E.1027, das bis heute die Erzählung des Ortes dominiert. In der Folge verschwand Eileen Gray aus dem öffentlichen Bewusstsein. Sehr viel später erst erfährt die Designpionierin Wiedergutmachung und ihre Urheberschaft wird anerkannt.

Der Dokumentarfilm erzählt von einer außergewöhnlichen Künstlerin, die lange im Schatten männlicher Kollegen stand. Eileen Gray gehörte zu den ersten Architektinnen ihrer Zeit und entwarf nicht nur das Gebäude, sondern auch die gesamte Inneneinrichtung. Ihre Möbel gelten heute als Ikonen des modernen Designs und sind in Museen weltweit zu sehen. Das Haus E.1027 wurde 2021 vollständig restauriert und ist heute als Museum zugänglich. Regisseurin Beatrice Minger und Co-Regisseur Christoph Schaub inszenieren die toxische Dreiecksbeziehung Gray-Badovici-Le Corbusier in subtilen Reenactment-Szenen am Originalschauplatz und in bis zum Äußersten reduzierten Studio-Aufnahmen. Am Ende des Films kommt Gray selbst in historischem Archivmaterial zu Wort.