Wien (OTS) -

Beim heutigen Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich haben ÖVP-Wirtschaftsbund und Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband (SWV) sämtliche 17 Anträge zur Umsetzung der Rechnungshofempfehlungen abgelehnt. Die Freiheitliche Wirtschaft hatte diese gemeinsam mit UNOS und Grüner Wirtschaft eingebracht.



Die Anträge basieren unmittelbar auf den Empfehlungen des unabhängigen Rechnungshofes. Sie betreffen unter anderem die Rücklagen, die Organisationsstrukturen sowie die Verbesserung der Kontrolle innerhalb der Wirtschaftskammer.



Auch der Antrag zur Stärkung des Kontrollausschusses wurde abgelehnt. Damit fand weder das Minderheitenrecht auf Sonderprüfungen noch die darin geforderte umfassende Kontrollreform eine Mehrheit.



„Wer öffentlich Reformbereitschaft bekundet und gleichzeitig sämtliche Anträge zur Umsetzung der Rechnungshofempfehlungen ablehnt, muss diesen Widerspruch den Unternehmern erklären. Es geht um ihre Pflichtbeiträge und ihr Recht auf einen sparsamen, transparenten und verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Geld. Für eine Alibi-Reform stehen wir nicht zur Verfügung“, so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler abschließend.