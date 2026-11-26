- 26.11.2026, 14:19:32
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TU Graz-Absolvent gewinnt TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis
238 Bewerbungen, drei herausragende Siegerprojekte: Die 15. Ausgabe des Wettbewerbs machte einmal mehr technologische Spitzenleistungen sichtbar
In der Kategorie „Masterarbeiten“ gab es im Jubiläumsjahr des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises rekordverdächtige 134 Bewerbungen aus 24 Universitäten und Fachhochschulen. Den Sieg holte DI Martin Hasenburger, Absolvent der Technischen Physik an der TU Graz.
In seiner Arbeit entwickelte DI Hasenburger eine hochpräzise Messkugel zur Windanalyse und setzt damit neue Impulse für die Messtechnik.
In der 15-Jahr-Statistik der Gewinnerinnen und Gewinner liegt die TU Graz nunmehr mit neun TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreisen gleich auf mit der TU Wien. wipreis.tuvaustria.com
Startschuss 16. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2027
Einreichungen von Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, deren Approbation nicht älter als von 2025 ist, sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 25. August 2027 willkommen!
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