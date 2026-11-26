Graz (OTS) -

In der Kategorie „Masterarbeiten“ gab es im Jubiläumsjahr des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises rekordverdächtige 134 Bewerbungen aus 24 Universitäten und Fachhochschulen. Den Sieg holte DI Martin Hasenburger, Absolvent der Technischen Physik an der TU Graz.

In seiner Arbeit entwickelte DI Hasenburger eine hochpräzise Messkugel zur Windanalyse und setzt damit neue Impulse für die Messtechnik.

In der 15-Jahr-Statistik der Gewinnerinnen und Gewinner liegt die TU Graz nunmehr mit neun TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreisen gleich auf mit der TU Wien. wipreis.tuvaustria.com