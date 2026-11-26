Wien (OTS) -

Mit dem Aufstellen des Adventkranzes beginnt für viele Familien zu Hause die Weihnachtszeit. Eine Zeit voller Traditionen und Brauchtum: Für Silvia Schneider und Armin Assinger geht es in „Weihnachten in Österreich“ am Montag, dem 30. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ins Burgenland zum Winterwunder Mörbisch, wo ein traditioneller Weihnachtsmarkt mit viel Handwerk und süßen Speisen auf sie wartet.

Auf der Bühne von Mörbisch treffen sie Manfred Waba, der die beeindruckende und größte Krippenlandschaft der Welt hier gebaut hat. Lebensgroße Figuren und eine spektakuläre Lichtshow erwarten die Besucher:innen. Traditionelles Handwerk aus dem Burgenland zeigt Josef Koo mit der Technik der Blaufärberei. Außerdem blickt die Sendung auf den landestypischer Brauch – das „Aufkindln“.

Ein Blick nach Wien richtet sich auf das Winterprogramm mit den Tieren im Tiergarten Schönbrunn, im Burgenland gibt es pannonische Weihnachtskrippen zu bestaunen, in Salzburg blickt man auf einen besonderen Brauch – das Weihnachtsschützen-Schießen sowie den Salzburger Hirtenadvent. In Vorarlberg dreht sich alles um Adventkränze, die Christtagsfreuden-Wanderung von Alpl nach Langenwang steht in der Steiermark auf dem Traditionsprogramm, die Silzer Adventfenster sind in Tirol ein besonderer Adventkalender und in Oberösterreich wird der Brauch des Herbergssuchen gepflegt. In Niederösterreich geht man „Schifferl setzten“ und im Kärntner Freilichtmuseum in Maria Saal gibt es einen „Advent wie damals“.