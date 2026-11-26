Wien (OTS) -

Im Zuge der notwendigen Konsolidierung des gesamten Stadthaushalts hat die Stadt Wien bei der Erstellung des Kultur- und Wissenschaftsbudgets für das Jahr 2027 differenzierte Einsparungsmaßnahmen erarbeitet. Bei einem Jahresvoranschlag von 338 Millionen Euro beläuft sich der tatsächliche Einsparungsbedarf auf insgesamt rund 31 Millionen Euro.

Von 2018 bis einschließlich 2025 ist das Kultur- und Wissenschaftsbudget der Stadt Wien um 56 Prozent angewachsen. Damit hat Wien seine Kultur- und Wissenschaftslandschaft in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestärkt und auf ein solides und widerstandsfähiges Niveau gebracht. Diese Entwicklung schafft eine wichtige Grundlage, um die vielfältige Wiener Kunst- und Kulturlandschaft auch in herausfordernden Zeiten bestmöglich abzusichern.

„Wien hat seine Kultur- und Wissenschaftslandschaft von 2018 bis einschließlich 2025 Schritt für Schritt gestärkt. Nun muss auch die Kultur in Zeiten notwendiger budgetärer Konsolidierung einen Beitrag leisten. Dieser Beitrag ist schmerzhaft, er erfolgt aber mit größter Sorgfalt und mit maßgeschneiderten Lösungen. Unser kulturpolitisches Ziel ist es, die Wiener Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten und auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen möglichst vielen Menschen den leistbaren Zugang zu Kunst und Kultur zu gewährleisten“, so Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Differenzierte Maßnahmen statt Kürzungen nach dem Rasenmäherprinzip

Während der Jahresvoranschlag für Kultur und Wissenschaft im Jahr 2026 rund 350 Millionen Euro umfasste, sind für das kommende Jahr rund 338 Millionen Euro vorgesehen. Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen sowie finanzielle Durchlaufposten schränken den budgetären Gestaltungsspielraum ein. Eine gleichmäßige Verteilung des notwendigen Einsparungsvolumens auf den unmittelbar gestaltbaren Budgetbereich hätte Kürzungen von rund 22 Prozent für alle Fördernehmer*innen zur Folge gehabt.

Um einen derartigen Kahlschlag zu vermeiden, hat die Stadt in enger Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung und mit größter Sorgfalt differenzierte Lösungen erarbeitet. Dabei wurden die strukturellen Voraussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten der einzelnen Einrichtungen ebenso berücksichtigt wie bereits im Vorjahr geleistete Konsolidierungsbeiträge.

In Anbetracht der finanziell zunehmend angespannten Situation hatte sich die Kultur- und Wissenschaftsstadträtin bereits 2025 dafür starkgemacht, einnahmenseitige Möglichkeiten zugunsten der Wiener Kultur- und Wissenschaftslandschaft zu diskutieren. Ziel war es, alle verfügbaren Spielräume zu prüfen und die Auswirkungen der notwendigen Konsolidierung auf Kunst, Kultur und Wissenschaft aufzufangen.

Da sich diese nicht realisieren ließen, war es erforderlich, den notwendigen Konsolidierungsbeitrag über ausgabenseitige Maßnahmen zu erbringen. Umso mehr galt es, die zur Verfügung stehenden Mittel gezielt einzusetzen und die budgetären Entscheidungen a den langfristigen kulturpolitischen Zielsetzungen der Stadt Wien auszurichten.

In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche kulturpolitische Vorhaben erfolgreich umgesetzt und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Kulturstandorts Wien gesetzt werden. Auch unter den derzeit herausfordernden budgetären Rahmenbedingungen wird diese Entwicklung fortgesetzt. So werden mit dem Kinderkulturhaus in Floridsdorf, mit dem Atelierhaus am Otto-Wagner-Areal und dem brut in St. Marx auch weiterhin wichtige kulturpolitische Zukunftsprojekte vorangetrieben, die nachhaltig zur Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur Wiens beitragen.