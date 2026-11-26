Hamburg (OTS) -

Gemeinsam initiieren der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA und Weischer zum zweiten Mal einen Kreativwettbewerb für junge Talente bis 30 Jahren. Unter dem Motto "Flood the zone with Zuversicht" werden kreative Kampagnenideen gesucht, die junge Zielgruppen dazu bewegen, Zuversicht im digitalen Raum und darüber hinaus zu verbreiten. Der Kreativwettbewerb ist Teil des Projekts Zuversicht, das 2025 von #UseTheNews, der Initiative 18 und rheingold salon initiiert wurde.

Vanessa Bitter, Geschäftsführerin der UseTheNews gGmbH, sagt: "Zuversicht entsteht, wenn Menschen erleben: Ich kann etwas bewirken. Gerade jungen Menschen möchten wir dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln und ihnen zeigen, dass ihre Perspektiven und ihr Handeln einen Unterschied machen. Deshalb unterstützen wir mit #UseTheNews den Kreativwettbewerb und die Suche nach Ideen, die Zuversicht wieder sichtbar und erlebbar machen." Den Siegerinnen und Siegern winken Tickets für das Cannes Lions Festival of Creativity 2027 sowie Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Konzeptidee in Form von großer Sichtbarkeit der Kampagne in zahlreichen Medien und entsprechendem Medienbudget.

"Kommunikation ist ein mächtiges Werkzeug. Unsere Branche hat den Hebel in der Hand, um Menschen zusammenzubringen und echte Zuversicht zu stiften", sagt Larissa Pohl, GWA Präsidentin. "Der GWA setzt sich bereits seit längerem für Demokratie und Medienvielfalt ein, fordert in seiner Hamburger Erklärung beispielsweise eine strengere Regulierung von Plattformen sowie die stärkere Förderung von Qualitätsjournalismus."

Florian Weischer, Co-Chairman Weischer, betont: "Kommunikation schafft Wirklichkeit: Was sichtbar wird, prägt, worüber wir sprechen und woran wir glauben. Wer Ideen in die Öffentlichkeit bringt, trägt deshalb immer auch Verantwortung dafür, welches Bild eine Gesellschaft von sich selbst gewinnt. Ich bin überzeugt, dass gute Kommunikation dieses Bild verändern kann. Junge Kreative haben dafür einen entscheidenden Vorteil: Sie denken nicht in den Bahnen, die sich bei vielen von uns längst eingeschliffen haben. Ihnen trauen wir zu, Ideen zu entwickeln, die Menschen nicht nur erreichen, sondern in Bewegung setzen. Deshalb geben wir ihnen mit Projekt Zuversicht eine Bühne und einen klaren Auftrag: Flood the zone with Zuversicht. Denn Zuversicht ist keine Stimmung, auf die man warten muss. Man kann sie gestalten."

Die Aufgabenstellung: Bewerbung in zwei Phasen

Der Wettbewerb wird begleitet von einer breit angelegten Kommunikation. Die Bewerbung läuft in zwei Phasen: Die erste Bewerbungsphase findet vom 1. bis zum 24. Januar 2027 statt. In dieser Phase sollen Bewerberinnen und Bewerber auf einem DIN-A4-Blatt die Frage beantworten: "Die digitale Öffentlichkeit wird von Provokation und Empörung geflutet - wir wollen den Code umdrehen. Entwickle eine einfache, skalierbare Idee oder Mechanik, mit der Menschen den digitalen Raum mit Zuversicht fluten können. Wie sieht Dein Zeichen, Deine Geste oder Deine Challenge aus und wie wird aus einem Klick eine Bewegung?"

Aus diesen Einsendungen wählt eine Jury per Online Voting zunächst die fünf besten Kampagnenideen. Die so ermittelten Teams der Finalistinnen und Finalisten müssen in der zweiten Runde mit ihrem Thema weiterarbeiten und ihre Idee in eine Kommunikationskampagne gießen. Entscheidend dabei ist, Zuversicht im Netz sichtbar zu machen, um möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Das Ziel ist es, die Kampagne über Social Media hinaus zu einer Bewegung zu machen. Gesucht werden ausschließlich Kampagnenideen. Technisch komplexe Lösungen, beispielsweise in Form einer App, sind nicht für den Wettbewerb vorgesehen.

Bewerbungen sind in Teams von einem bis maximal drei jungen Talenten möglich, die am Stichtag 25.06.2027 nicht älter als 30 Jahre alt sein dürfen.

Neuauflage nach erfolgreicher Premiere

Schon an der Premiere des Kreativwettbewerbs 2025/26 haben über 60 Teams teilgenommen. Maylin Vural, Sprecherin des GWA Young Board, sagt: "Die große Beteiligung bei der Premiere hat bewiesen, wie viel Gestaltungswillen in unserer Generation steckt. Junge Talente wollen Haltung zeigen und aktiv etwas bewegen. Diese Energie stimmt mich sehr zuversichtlich und ich freue mich, dass der Kreativwettbewerb fortgeführt wird.

Alle Informationen zu dem Kreativwettbewerb: https://projektzuversicht.weischer.net/

Pressemappe inklusive Bildmaterial: https://tinyurl.com/3drtftjr

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt.