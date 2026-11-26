München (OTS) -

Wie weit geht man für ein bisschen Fame? Nachdem sich die Traum-Hochzeitslocation auf Bali als Reinfall entpuppt, stehen Möchtegern-Sternchen Lena und ihr Freund David vor einem knallharten Realitätscheck. Gestrandet bei einer mysteriösen Kommune im Dschungel entspinnt sich für das Paar und ihre Freunde ein zunehmend bizarrer Trip, auf dem die Grenzen zwischen Lust und Gier, Sehnsucht und Besessenheit immer mehr verschwimmen. Denn jeder hat seine dunklen Seiten. Bitterböse, absurd und voller schwarzem Humor blickt SO HAPPY IT HURTS hinter die glänzenden Fassaden einer Welt, in der am Ende jeder etwas zu viel will.

David Helmut übernimmt Regie und Drehbuch und gibt damit sein Spielfilm-Debüt. Lena Meckel ist Produzentin. Gemeinsam mit Titus Kraus, Teresa Klamert, Laura Osswald, Nicola Fethi Türksever, Arne-Carlos Böttcher, Iris Ried, Gabriel von Berlepsch u.w. standen die beiden auch vor der Kamera. SO HAPPY IT HURTS feierte auf dem Filmfest München 2026 umjubelte Premiere.

Kinostart im Verleih von Constantin Film ist der 25. März 2027.

Einen Vorgeschmack gibt der Trailer: https://youtu.be/Fuyj9OcM5ho

Inhalt: Lena (Lena Meckel) will endlich berühmt sein. Nachdem das mit der Schauspielerei nicht wirklich klappt, ist die Reality-Show "Dream Weddings" ihre letzte Hoffnung auf den großen Durchbruch. Gemeinsam mit ihrem Freund David (David Helmut) und deren engsten Freunden Titus (Titus Kraus), Fiona (Teresa Klamert), Betty (Laura Osswald) und Nico (Nicolas Fethi Türksever) bricht sie auf nach Bali, wo die Traumhochzeit im großen Stil stattfinden soll. Kaum auf der Insel angekommen, folgt die Ernüchterung: Die gebuchte Hochzeitslocation ist ein Scam. Stattdessen landen sie in einer mysteriösen Kommune mitten im Dschungel, wo nichts ist, wie es scheint. Eins ist klar: Dieser Trip hat es in sich.

SO HAPPY IT HURTS ist eine Produktion von ANY Film (Lena Meckel, Sina Karsch). Fabian Wolfart ist Executive Producer. Regie und Drehbuch stammen von David Helmut und Co-Autor Julian Adiputra Witt. Der Film feierte auf dem Filmfest München 2026 Weltpremiere. Constantin Film übernimmt den deutschen Verleih.

Kinostart: 25. März 2027 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Lena Meckel, David Helmut, Titus Kraus, Teresa Klamert, Laura Osswald, Nicolas Fethi Türksever, Arne-Carlos Böttcher, u.v.m.

Produzentinnen: Lena Meckel, Sina Karsch

Regie & Drehbuch: David Helmut

Co-Autor: Julian Adiputra Witt