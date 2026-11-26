- 26.11.2026, 14:00:32
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JKU-Absolvent gewinnt TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis
238 Bewerbungen, drei herausragende Siegerprojekte: Die 15. Ausgabe des Wettbewerbs machte einmal mehr technologische Spitzenleistungen sichtbar
DI Dr. Andreas Auer, Absolvent am Institut für Machine Learning der Johannes Kepler Universität Linz, freut sich über den Gewinn des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises in der Hauptkategorie „Dissertationen“.
Dr. Auer beschäftigt sich in seiner Arbeit mit künstlicher Intelligenz, die in die Zukunft schaut und setzte sich gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz von 55 Bewerbungen aus acht Universitäten durch.
Mit Andreas Auer verzeichnet die Johannes Kepler Universität zum 15-Jahr-Jubiläum des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises nunmehr den zweiten Gewinner.
Startschuss 16. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2027
Einreichungen von Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, deren Approbation nicht älter als von 2025 ist, sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 25. August 2027 willkommen!
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