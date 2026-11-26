Linz (OTS) -

DI Dr. Andreas Auer, Absolvent am Institut für Machine Learning der Johannes Kepler Universität Linz, freut sich über den Gewinn des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises in der Hauptkategorie „Dissertationen“.

Dr. Auer beschäftigt sich in seiner Arbeit mit künstlicher Intelligenz, die in die Zukunft schaut und setzte sich gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz von 55 Bewerbungen aus acht Universitäten durch.

Mit Andreas Auer verzeichnet die Johannes Kepler Universität zum 15-Jahr-Jubiläum des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises nunmehr den zweiten Gewinner.