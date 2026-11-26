Wien (OTS) -

Rund 10.000 Studierende und nahezu 70 Studienprogramme: Aus zwei kleinen FH-Trägern hat sich in 25 Jahren die Hochschule Campus Wien in ihrer heutigen Größe entwickelt. Seit der Gründung haben fast 30.000 Menschen ein Studium an der Hochschule abgeschlossen. Neue Bildungsangebote, der Ausbau von Lehre und Forschung und ein Führungswechsel im Präsidium und der Geschäftsführung markieren das Jubiläumsjahr.

Seit 25 Jahre gestalten die Hochschule Campus Wien Zukunft. Was 2001 mit der Zusammenlegung der beiden kleinen Fachhochschul-Träger FH Bau/Camillo Sitte und Campus Favoriten begann, ist heute die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Österreich. 2004 erhielt die Institution den Fachhochschulstatus, 2008 wurde der Grundstein für den heutigen Hauptstandort am Alten Landgut in Wien-Favoriten gelegt.

Heute studieren rund 10.000 Menschen an der Hochschule Campus Wien in sieben Departments und nahezu 70 Studienprogrammen. Das zeigt ihre Entwicklung in 25 Jahren und das große Interesse an ihrem Angebot. Fast 30.000 Absolvent*innen seit der Gründung belegen ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirkung als Ausbildungsstätte für akademisch qualifizierte Fachkräfte.

„Als wir vor 25 Jahren begonnen haben, konnte niemand absehen, welche Entwicklung die Hochschule nehmen würde. Viele haben damals gesagt: Das geht nicht. Wir haben es trotzdem gemacht. Heute sehen wir, was möglich ist, wenn man eine klare Vision hat, Verantwortung übernimmt und Menschen Raum für Entwicklung gibt“, sagt Wilhelm Behensky, Gründer der Hochschule Campus Wien. „Für mich war immer entscheidend, eine Hochschule zu schaffen, die ihren Studierenden und Mitarbeiter*innen Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Dass daraus heute eine sehr erfolgreiche Hochschule mit rund 10.000 Studierenden geworden ist, erfüllt mich mit großer Freude.“

Neue Bildungswege für neue Anforderungen

Neue Berufsbilder verändern auch die akademische Ausbildung. Zu den jüngsten Angeboten der Hochschule Campus Wien zählen die österreichweit ersten dualen Bachelorprogramme in Elementarpädagogik sowie neue Masterstudiengänge wie Health Tech und Clinical Engineering, Technische Informatik und Sustainability Assessment and Ressource Management.

Gewachsen ist auch die Infrastruktur für die praxisnahe Ausbildung. Im rund 3.000 Quadratmeter großen SimLab können Studierende der Gesundheitswissenschaften sowie der Gesundheits- und Krankenpflege praxisnahe Situationen interprofessionell trainieren. Es zählt zu den größten interprofessionellen Simulationstrainingszentren Europas.

„Fast 30.000 Absolvent*innen zeigen für mich, was 25 Jahre Hochschulentwicklung konkret bedeuten. Wir haben unser Angebot immer wieder an neue gesellschaftliche Anforderungen angepasst und gleichzeitig unsere Grundidee bewahrt: Menschen mit einer wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Ausbildung auf die Herausforderungen ihrer Zeit vorzubereiten“, sagt Doris Link, Vorsitzende der Geschäftsführung und CEO der Hochschule Campus Wien.

„Die Hochschule hat in den vergangenen 25 Jahren auf allen Ebenen ein enormes Wachstum hingelegt. Wir haben unser Studienangebot, unsere Forschungsprojekte und unsere Aktivitäten im Bereich third mission deutlich ausgeweitet – und damit sind natürlich auch die Strukturen im Hintergrund stark gewachsen. Nun arbeiten wir an der Konsolidierung dieses Wachstums und machen die Hochschule gleichzeitig zukunftsfit – durch effiziente Strukturen und Prozesse richten wir uns auf die Anforderungen der kommenden Jahre aus“, sagt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien.

Forschung von Gesundheit bis Künstliche Intelligenz

Parallel zum Studienangebot baute die Hochschule Campus Wien ihre anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung aus. Heute bündelt sie diese in neun Forschungszentren. Geforscht wird an Lösungen für eine gesunde und gerechte Gesellschaft, eine ressourcenschonende Lebens- und Wirtschaftsweise, zukunftsfähige Städte und Infrastrukturen sowie den sicheren Einsatz neuer Technologien. Dabei kooperiert die Hochschule mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen und anderen Hochschulen.

„Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind dort besonders stark, wo wissenschaftliche Erkenntnis und gesellschaftliche Praxis zusammenkommen. Die Hochschule Campus Wien zeigt seit 25 Jahren, wie daraus konkrete Innovation entstehen kann. Das ist für unser Hochschulsystem von großer Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass die Hochschule Campus Wien auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle dabei spielen wird, Lösungen für die großen Fragen findet und unsere demokratischen Werte verteidigt“, sagt Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

Ausbildung für den Standort Wien und darüber hinaus

Die Entwicklung der Hochschule Campus Wien ist eng mit Wien als Wissenschafts-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort verbunden. Ihr Studienangebot umfasst Gesundheits-, Pflege- und Sozialwissenschaften, Life Sciences, Bauen und Gestalten, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik.

„Die Hochschule Campus Wien ist seit 25 Jahren ein wichtiger Teil des Wiener Bildungs- und Wissenschaftsstandorts. Sie verbindet akademische Ausbildung mit Praxisnähe und leistet damit einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt. Ihre Absolvent*innen stärken die Gesundheits- und Sozialversorgung, entwickeln Lösungen für eine lebenswerte Stadt, treiben Wissenschaft und Technik voran und übernehmen Verantwortung in Wirtschaft, Verwaltung und öffentlicher Sicherheit. Die Hochschule Campus Wien ist hier eine wichtige Partnerin für die Stadt Wien“, sagt Thomas Reindl, Erster Vorsitzender des Wiener Gemeinderates und SPÖ-Gemeindrat.

Führungswechsel im Jubiläumsjahr

2026 veränderte sich auch die Führung der Hochschule Campus Wien. Mit Jahresbeginn übergab Gründer Wilhelm Behensky nach mehr als zwei Jahrzehnten den Vorsitz der Geschäftsführung an Doris Link. Link ist seit 2004 in verschiedenen Leitungspositionen an der Hochschule tätig und wurde 2023 zur Chief Operating Officer bestellt. Mit 1. Dezember 2026 folgt der nächste Schritt: Wilhelm Behensky übernimmt das Amt des Präsidenten der Hochschule Campus Wien. „Ich habe die Hochschule vor 25 Jahren gegründet und habe ihre Entwicklung über mehr als zwei Jahrzehnte gestaltet. Als Präsident werde ich meine Erfahrung einbringen und dazu beitragen, dass die Hochschule ihren erfolgreichen Weg auch in den kommenden Jahrzehnten fortsetzt“, sagt Wilhelm Behensky. „Unser nächster Entwicklungsschritt ist ein hochqualifiziertes Doktoratsstudium in Form eine Programmakkreditierung. Damit schaffen wir neue Möglichkeiten für die interne Personalentwicklung und stärken zugleich die forschungsgeleitete Lehre – ein wesentlicher Anspruch an eine moderne tertiäre Bildungseinrichtung. Unser Ziel ist es, den Anteil der Forschungsaktivitäten an der Hochschule auf 20 Prozent auszubauen und damit die Verbindung von Forschung und Lehre weiter zu intensivieren.“

Für Doris Link richtet sich der Blick zugleich auf die kommenden Aufgaben: „25 Jahre sind für uns kein Endpunkt, sondern ein Zwischenstand. Wir haben viel erreicht – und gleichzeitig liegen große Aufgaben vor uns. Die Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, der Fachkräftemangel und die Entwicklungen im Gesundheits- und Sozialbereich verändern Berufsfelder und verlangen neue Kompetenzen, neue Formen des Lernens, Interdisziplinarität und den Blick über Grenzen hinweg. Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften wollen wir diese Entwicklungen aktiv mitgestalten und mit Innovation die Zukunft aktiv gestalten.“

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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