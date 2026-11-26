Salzburg (OTS) -

Ivon Dimova und David Krois von der HTL Salzburg sicherten sich mit ihrem Projekt „InStep – Entwicklung eines Indoor-Navigationssystems“, ein offline-fähiges Gesamtsystem, das Gebäude für Besuchende sicher, inklusiv und unabhängig navigierbar macht, den TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis in der HTL-Kategorie. Ihr Maturaprojekt setzte sich gegen starke Konkurrenz von 47 Maturantenteams aus 28 HTLs durch.

Für die HTL Salzburg ist es in der 15-jährigen Geschichte des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises nunmehr der dritte Gewinn. wipreis.tuvaustria.com