- 26.11.2026, 13:56:32
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HTL Salzburg-Maturantenteam holt TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis
238 Bewerbungen, drei herausragende Siegerprojekte: Die 15. Ausgabe des Wettbewerbs machte einmal mehr technologische Spitzenleistungen sichtbar
Ivon Dimova und David Krois von der HTL Salzburg sicherten sich mit ihrem Projekt „InStep – Entwicklung eines Indoor-Navigationssystems“, ein offline-fähiges Gesamtsystem, das Gebäude für Besuchende sicher, inklusiv und unabhängig navigierbar macht, den TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis in der HTL-Kategorie. Ihr Maturaprojekt setzte sich gegen starke Konkurrenz von 47 Maturantenteams aus 28 HTLs durch.
Für die HTL Salzburg ist es in der 15-jährigen Geschichte des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises nunmehr der dritte Gewinn. wipreis.tuvaustria.com
Startschuss 16. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2027
Einreichungen von Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, deren Approbation nicht älter als von 2025 ist, sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 25. August 2027 willkommen!
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