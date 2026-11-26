Wien (OTS) -

Vor seinem zehnjährigen Jubiläum verliert das Porn Film Festival Vienna (PFFV) als einziges Festival der betreffenden Förderrunde seine gesamte Stadt- und damit auch Bundesförderung.

Seit 2018 leistet das PFFV queer-feministische Kultur- und Bildungsarbeit für sexuelle Selbstbestimmung, Konsens, Medienkompetenz und Inklusion.

„Angesichts von Femiziden, rape culture und sexualisierter Gewalt sollte feministische Aufklärungsarbeit kulturpolitische Priorität haben“, so Jasmin Hagendorfer. „Es braucht mehr Räume für queere Sichtbarkeit – nicht weniger“, ergänzt Yavuz Kurtulmus.

Trotz jahrelanger FPÖ-Angriffe verteidigte SPÖ-Gemeinderat Thomas Reindl noch im Juni 2026 die Festivalförderung.

Das PFFV fordert eine transparente Begründung und ein Gespräch mit den Verantwortlichen. Die Jubiläumsausgabe ist für 14.–20. April 2027 geplant.