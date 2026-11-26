Wien (OTS) -

Der aktuelle Prüfbericht des Wiener Stadtrechnungshofes zur GESIBA wirft erhebliche Fragen hinsichtlich der Betriebskostenverrechnung und der Wirtschaftlichkeit des städtischen Wohnbauunternehmens auf. So wurden den Mietern Kosten für Hausbetreuungszentren verrechnet, die laut einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs nicht auf sie abgewälzt werden dürfen. Aufgrund der bestehenden Buchungsstruktur kann die GESIBA nicht einmal die tatsächliche Höhe der unzulässig verrechneten Kosten vollständig ermitteln.

„Während die Wiener unter massiv gestiegenen Wohn- und Lebenshaltungskosten stöhnen, müssen Mieter eines städtischen Wohnbauunternehmens offenbar selbst aktiv werden, um zu viel bezahlte Betriebskosten zurückzubekommen. Wir fordern eine umfassende Überprüfung sämtlicher betroffener Abrechnungen und die unaufgeforderte Rückerstattung aller zu Unrecht eingehobenen Beträge“, stellt der Wohnbausprecher der FPÖ Wien, LAbg. Michael Niegl, klar.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung der GESIBA ist zu hinterfragen. Während die Gesamterlöse zwischen 2022 und 2024 um 12,4 Prozent gestiegen sind, haben sich die Gesamtaufwendungen um 29,3 Prozent erhöht. Das operative Ergebnis ist um 38,5 Prozent auf 40,71 Millionen Euro gesunken. Gleichzeitig kritisiert der Stadtrechnungshof die kleinteilige Organisationsstruktur mit sechs Abteilungsleitern mit Prokura und acht Stabsstellenleitern bei insgesamt 256 Angestellten und empfiehlt eine Reduktion der Leitungsfunktionen.

Darüber hinaus fehlt es an Transparenz bei der Verrechnung von Betreuungsleistungen für Beteiligungen und andere Unternehmen, aus denen die GESIBA allein 2024 rund 16,37 Millionen Euro an Erlösen erzielt hat. Bei einzelnen Leistungen konnten weder die Berechnungsgrundlagen noch die vertragliche Grundlage ausreichend nachvollzogen werden.

„Die Aufgabe eines gemeinnützigen Wohnbauträgers ist es, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dazu braucht es schlanke Verwaltungsstrukturen, nachvollziehbare Abrechnungen und einen sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Wohnbaustadträtin Hanel-Torsch ist gefordert, für die rasche Umsetzung der Empfehlungen des Stadtrechnungshofes zu sorgen. Die Mieter dürfen nicht für organisatorische Versäumnisse und ineffiziente Unternehmensstrukturen zur Kasse gebeten werden“, so Niegl abschließend.