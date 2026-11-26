Wien (OTS) -

Seit rund einem Jahr läuft der Reformprozess in der Wirtschaftskammer. Aus Sicht von UNOS - Unternehmerisches Österreich gehen die bisherigen Verhandlungen allerdings noch nicht weit genug. „Unser Anspruch ist eine Wirtschaftskammer, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert, ihre Mitglieder finanziell entlastet und ihnen echte Mitbestimmung ermöglicht. Weniger zahlen, mehr bekommen und selbst mitentscheiden – daran muss sich die Reform messen lassen“, sagt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

UNOS erkennen ausdrücklich die Bemühungen von Präsidentin Martha Schultz und ihrem Team an, die zahlreichen Baustellen in der Wirtschaftskammer anzugehen. Der Personalabbau, eine gemeinsame Compliance-Richtlinie, das Zurückfahren überbordender Kosten und ausgeglichene Budgets sind positive Signale und wichtige Basisarbeit. Die Erwartungen der Mitglieder und auch die Empfehlungen des Rechnungshofs gehen aber deutlich darüber hinaus.

Die Vision von UNOS ist eine grundlegend neu aufgestellte Wirtschaftskammer, die sich auf die gesetzlich verankerte Interessenvertretung konzentriert und ihre Mitglieder jährlich um 500 Millionen Euro entlastet. Ein Großteil der bisherigen Services und Dienstleistungen soll dafür zurückgefahren und das Angebot stärker auf die tatsächlichen Kernaufgaben ausgerichtet werden. Auch die knapp 700 Organisationseinheiten müssen aktiv hinterfragt und Doppelstrukturen konsequent abgebaut werden. Dazu gehören für UNOS ebenso eine deutliche Reduktion der Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, weniger Kooptierungen und niedrigere Funktionsbezüge sowie die Rückzahlung überhöhter Rücklagen an die Mitglieder. Auch die zehnfache Kammerstruktur mit neun Landeskammern und einer Bundeskammer gehört grundlegend reformiert: UNOS fordern die Abschaffung der neun Landeskammern und die Einführung von drei Regionalkammern neben einer Bundeskammer. Damit würde die Zahl der Kammereinheiten von zehn auf vier sinken. Eine umfassende Wahlrechtsreform soll zudem die Wahlbeteiligung deutlich erhöhen und den Mitgliedern mehr Einfluss auf die Zusammensetzung ihrer Interessenvertretung geben.

„Eine echte Reform kann nur gelingen, wenn auch die Landeskammern bereit sind, ihre oftmalige Blockadehaltung aufzugeben und den Prozess aktiv mitzutragen. Bislang erweisen sich die Länder mehrheitlich eher als Bremsklötze denn als Reformmotoren. Doch auch hier braucht es die Bereitschaft, Veränderungen umzusetzen“, so Bernhard.

Um diese Reform mit konkreten Vorschlägen und auf breiterer Basis voranzubringen, haben UNOS neun Anträge sowie zusammen mit der Freiheitlichen Wirtschaft und der Grünen Wirtschaft weitere 19 gemeinsame Anträge im heutigen Wirtschaftsparlament Österreich eingebracht. Keiner der Anträge wurde jedoch angenommen. Die Vorschläge reichten von mehr Transparenz und Effizienz über die Umsetzung von Rechnungshofempfehlungen sowie Reformen bei Kontrollausschuss und Wahlrecht bis zur Forderung „Ehrenamt bleibt Ehrenamt“. UNOS forderten dabei unter anderem, die Funktionsentschädigungen von Präsident:in und Präsidium ab 2027 zu halbieren, an die tatsächliche Inanspruchnahme zu knüpfen und die Einsparungen über niedrigere Umlagen an die Unternehmen weiterzugeben.

Auch die diese Woche angekündigte Reduktion der derzeit 683 Fachorganisationen um 100 Einheiten geht UNOS nicht weit genug. Die Umsetzung soll erst ab 2030 erfolgen, an der grundlegenden Kammerstruktur ändert sich nichts. „Weniger Doppelstrukturen sind richtig. Aber Reformen dürfen nicht an den Grenzen der Landeskammern haltmachen. Wenn die Bundeskammer ihre Strukturen verschlanken will, müssen auch die neun Landeskammern konsequent mitziehen“, so Bernhard. Kritisch sehen UNOS zudem den Antrag des Wirtschaftsbundes, die Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss künftig an das Erweiterte Präsidium zu delegieren. Damit würde nur noch eine Wirtschaftsparlamentssitzung pro Jahr stattfinden. UNOS brachten einen Gegenantrag für einen öffentlich tagenden Haushaltsausschuss ein, der eine kostensparende Alternative bietet, ohne Öffentlichkeit und demokratische Kontrolle einzuschränken. Auch dieser Vorschlag fand keine Mehrheit.

Aus Sicht von UNOS sind die ersten Schritte getan. Für das, was die Mitglieder von der Reform erwarten, braucht es aber noch viel mehr. Deshalb muss die Reformgruppe für die nächste Etappe neu aufgestellt werden: mit einem verbindlichen Umsetzungsplan, klar definierten Reformzielen, konkreten Zuständigkeiten und nachvollziehbaren Zeitplänen. „Wir wollen eine Wirtschaftskammer, die ihren Mitgliedern dient und nicht sich selbst verwaltet. Am Ende geht es darum, dass die Freude am Unternehmertum und die Chancen in unserem Land wachsen – und nicht der Kammerstaat und dessen Privilegien“, so Bernhard abschließend.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.