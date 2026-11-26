Wien (OTS) -

Noch zehn Minuten bis zum Ende der Firmenfeier. Die ersten Gäste holen ihre Mäntel. Am Buffet liegen drei Brötchen. Da fällt ein Satz, für den in der Gastronomie niemand eine Erklärung braucht. „Das schaut so wenig aus.“ Und schon kommt die nächste Platte. „Wir alle sind gegen Lebensmittelverschwendung. Aber wehe, beim Heimgehen sieht einer den Boden der Platte“, sagt Jasmina Frauscher. „Ich kenn das von mir selbst. Ich schau auf die drei Brötchen und frag mich, was die Gäste von mir denken. Ob überhaupt noch wer Hunger hat, frag ich mich erst danach.“

Dabei könnte die Gastgeberin die drei Brötchen auf einen kleinen Teller legen, zum letzten Gast gehen und fragen: „Darf ich Ihnen noch eines anbieten?“ Vielleicht ist genau das die Geste, an die er sich erinnert.

Auch beim Fingerfood stellt sich für Frauscher die Frage, was nach dem letzten Bissen bleibt. Die SNAX®-Stäbchen von Gourmet 2000 sind aus europäischer Buche. Wer möchte, nimmt sein Stäbchen nach dem Empfang mit nach Hause und verwendet es beim nächsten Aperitif wieder. „Die drei Brötchen dürfen aus sein. Und das Stäbchen darf mit heim.“