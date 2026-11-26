Linz (OTS) -

Landeshauptmann Thomas Stelzer präsentierte am 24.11.26 bei einer feierlichen Veranstaltung mit Modenschau im Schlossmuseum Linz den Siegerinnenentwurf für die neue Oberösterreicherin. Damit erhält das Land Oberösterreich nach der Wahl des neuen Oberösterreichers im Jahr 2024 nun auch eine zeitgemäße Frauentracht.

2024 wurde der neue Oberösterreicher gewählt, nun hat auch die neue Oberösterreicherin Gestalt angenommen: Susanne Strutzenberger überzeugte mit ihrem Entwurf und ging als Gewinnerin aus dem Wettbewerb „Die Oberösterreicherin.Dirndl.Kleid“ hervor. Landeshauptmann Thomas Stelzer präsentierte am 24.11.26 im Schlossmuseum Linz das Siegerinnenmodell, das künftig die oberösterreichische Frauentracht zeitgemäß weiterentwickeln soll.

Aus insgesamt 46 Einreichungen, die sich mit einer modernen Interpretation der oberösterreichischen Frauentracht auseinandersetzten, hatte eine Fachjury zunächst sieben Finalistinnen und Finalisten ausgewählt: Sahra Burgstaller, Heimatwerk Oberösterreich, Selina Huss, Konstanze Marko, Christa Roiser, Susanne Strutzenberger und Marie Wagner. Als Inspirationsquelle dienten historische Kleidungsstücke aus dem 18. bis 20. Jahrhundert aus der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums. Auf dieser Grundlage entstanden vielfältige Entwürfe, die Tradition und Gegenwart auf unterschiedliche Weise miteinander verbinden.

„Eine Tracht lebt, wenn sie getragen und weiterentwickelt wird. Die neue Oberösterreicherin verbindet historische Vorbilder mit einem zeitgemäßen Design. 46 Einreichungen und sieben Finalmodelle zeigen, wie viel Kreativität und handwerkliches Können in unserem Land stecken. Herzliche Gratulation an Susanne Strutzenberger zu diesem starken Entwurf.“ - Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Die Entscheidung über den Siegerinnenentwurf fiel in einem zweistufigen Verfahren: Besucherinnen und Besucher der Präsentation im Schlossmuseum Linz konnten für ihren persönlichen Favoriten stimmen. Zusätzlich bewertete eine Fachjury die sieben Modelle. Aus der Kombination von Publikumswahl und Jurybewertung ging schließlich der Entwurf von Susanne Strutzenberger als Gewinnerin hervor.

Bis die neue Festtracht in Serie produziert und erhältlich sein wird, werden noch einige Wochen vergehen. Sobald nähere Informationen zu den Lieferantinnen und Lieferanten und den Preisen vorliegen, werden diese bekannt gegeben.

Damit ist ein wichtiger Schritt gesetzt, um die oberösterreichische Frauentracht um eine zeitgemäße Variante zu erweitern und Tradition auch künftig lebendig zu halten.