Wien (OTS) -

Gemeinsam mit der Mehrheitsfraktion wird ein umfassendes EPU-Paket mit konkreten Entlastungen, mehr Service und sozialer Sicherheit auf den Weg gebracht.



Ein großer Verhandlungserfolg für Österreichs rund 376.000 Ein-Personen-Unternehmen: SWV-Präsident und WKÖ-Vizepräsident Bernd Hinteregger konnte im Zuge der Wirtschaftskammerreform ein umfassendes EPU-Paket mit dem Wirtschaftsbund ausverhandeln, das im Wirtschaftsparlament am 26. November mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Damit rücken jene Unternehmerinnen und Unternehmer ins Zentrum der Reform, die rund 62 Prozent aller Mitgliedsbetriebe ausmachen.

„Für mich war von Anfang an klar: Ohne ein starkes EPU-Paket gibt es keine erfolgreiche Wirtschaftskammerreform. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt ein so umfassendes Paket vorlegen können. Wir haben hart verhandelt, Verantwortung übernommen und konkrete Ergebnisse erzielt. Das ist ein großer Erfolg für den SWV und vor allem für die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die jeden Tag auf eigene Rechnung und eigenes Risiko wirtschaften“, betont Hinteregger.

EPU-Paket 2027: Weniger Kosten. Mehr Leistung. Mehr Sicherheit.

Das gemeinsam verhandelte EPU-Paket umfasst wesentliche Verbesserungen innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation sowie klare wirtschaftspolitische Forderungen an den Gesetzgeber:

· Weniger Kosten: Entlastung bei der Grundumlage mit einer angestrebte Deckelung auf maximal 119 Euro ab dem zweiten Unternehmensjahr, die Befreiung im ersten Jahr bleibt erhalten.

· Mehr Sicherheit: Weiterentwicklung der bestehenden Betriebshilfe zu einem bundesweiten Härtefallmodell für EPU und Kleinbetriebe.

· Mehr Service: Ausbau kostenloser und vergünstigter Beratungs- und Serviceleistungen sowie Schaffung eines zentralen digitalen Zugangs zu den Angeboten der Wirtschaftskammer.

· Mehr wirtschaftliche Chancen: Bessere Vernetzungs-, Kooperations- und Auftragsmöglichkeiten für Ein-Personen-Unternehmen.

Darüber hinaus fordert das EPU-Paket eine bessere soziale Absicherung für Selbstständige sowie gezielte steuerliche Entlastungen. Die Kleinunternehmergrenze soll auf 85.000 Euro und die Grenze für sofort abschreibbare Wirtschaftsgüter auf 2.500 Euro angehoben werden. Auch der Vorsteuerabzug für betrieblich genutzte Fahrzeuge soll ausgeweitet werden. Weitere Forderungen sind die dauerhafte Wiedereinführung und Valorisierung des Arbeitsplatzpauschales sowie die Möglichkeit, Wertpapierinvestitionen wieder für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend zu machen. Einfachere Betriebsübergaben, ein vollständig digitaler Gründungsprozess und konsequenter Bürokratieabbau runden das Paket ab.

„Wer alles allein macht, darf nicht allein gelassen werden. Unser Anspruch ist eine Wirtschaftskammer, die ihren Mitgliedern den Rücken freihält, ihnen wirtschaftliche Chancen eröffnet und gerade dann zur Seite steht, wenn sie Unterstützung am dringendsten brauchen“, so Hinteregger.

Gemeinsam Verantwortung übernehmen – Wirtschaftskammer wird an ihren Taten gemessen

Auch mit dem gemeinsamen Reformantrag von Wirtschaftsbund, SWV und Liste Industrie werden wichtige Weichen gestellt. Ab 2030 werden die Mitgliedsbetriebe durch die bereits beschlossene Senkung der Kammerumlage 2 um jährlich 100 Millionen Euro entlastet. Strengere Rücklagenregelungen und mehr finanzielle Transparenz sollen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen sicherstellen. Durch den Abbau von Parallelstrukturen soll die Wirtschaftskammer schlanker und effizienter werden. Im Mittelpunkt stehen zudem die konsequente Umsetzung der Rechnungshofempfehlungen und eine stärkere Ausrichtung der Serviceleistungen an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die Wahlrechtsreform soll bis Ende des ersten Quartals 2027 zu einem Abschluss gebracht werden. Hinteregger plädiert dabei für einen möglichst niederschwelligen Zugang zur demokratischen Mitbestimmung und spricht sich für die automatische Zusendung von Wahlkarten an alle Wahlberechtigten aus.

„Die WKÖ-Präsidentin hat erste wichtige und richtige Schritte gesetzt. Wir tragen den gemeinsamen Reformkurs mit voller Überzeugung mit. Jetzt beginnt aber die entscheidende Phase: Die Wirtschaftskammer wird daran gemessen werden, welche Verbesserungen sie tatsächlich für ihre Mitglieder umsetzt. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Interessen der Ein-Personen-Unternehmen sowie der kleinen und mittleren Betriebe dabei konsequent im Mittelpunkt stehen“, erklärt Hinteregger.

Verhandeln, Verantwortung übernehmen, Ergebnisse liefern

Für Hinteregger ist das EPU-Paket auch ein Beleg dafür, was konstruktive Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg erreichen kann.

„Während andere Wählergruppen Pressekonferenzen veranstaltet haben, haben wir am Verhandlungstisch konkrete Lösungen erarbeitet. Unterschiedliche politische Positionen dürfen kein Hindernis sein, wenn es darum geht, gemeinsam Verbesserungen für unsere Mitglieder zu erreichen. Entscheidend ist nicht, wer am lautesten über Reformen spricht, sondern was am Ende bei den Unternehmerinnen und Unternehmern ankommt. Dafür haben wir jetzt eine starke Grundlage geschaffen. Und dafür werden wir weiterhin mit aller Konsequenz arbeiten“, so Hinteregger abschließend.