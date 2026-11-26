Wien (OTS) -

Der aktuelle Stadtrechnungshofbericht über die Wiener Wohnpartner wirft erhebliche Fragen zum Umgang mit öffentlichen Geldern auf. Bei jährlichen Kosten von bis zu 16,5 Millionen Euro und rund 170 Mitarbeitern wurden gleichartige Leistungen sowohl über die MA 25 als auch über Wiener Wohnen abgerechnet. „Die Stadt Wien muss erklären, warum gleichartige Leistungen über zwei verschiedene Stellen abgerechnet wurden, wie viel Geld dadurch gebunden wurde und wer dafür die Verantwortung trägt“, so FPÖ-Wohnbausprecher Michael Niegl: „Während die Stadt Jahrzehnte bei der Sanierung zurückliegt, gönnt sie sich den Bau doppelter Gleise im Service.“

Die personelle Ausstattung und die Verwaltungsstrukturen gehören daher auf den Prüfstand. Neben 114 fachlichen Mitarbeitern in den Regionen leistet man sich fünf Regionalleiter, 18 Teamleiter, sechs Regionalleitungsassistenzen und 23 Mitarbeiter in der Zentrale. Gleichzeitig entfielen 2024 rund 59 Prozent der dokumentierten Leistungsstunden auf Gemeinwesenarbeit und Grätzlmanagement, während eine umfassende Kosten-Wirksamkeits-Analyse laut Stadtrechnungshof fehlt: „Bei einem derart aufgeblähten Apparat und einem jährlichen Millionenbudget muss es selbstverständlich sein, dass der konkrete Nutzen für die Gemeindebaubewohner auch nachgewiesen werden kann“, so Niegl.

Innerhalb von zwei Jahren stieg die Zahl der bearbeiteten Konfliktfälle um 16,5 Prozent auf 17.660. Der Stadtrechnungshof nennt kulturelle Unterschiede und unterschiedliche Wertevorstellungen als Konfliktfelder. „Die Auswirkungen der völlig falschen Migrations- und Integrationspolitik auf das Zusammenleben im Gemeindebau müssen ebenso untersucht werden wie die damit verbundenen Kosten. Wer eine der begehrten Wiener Gemeindewohnungen erhält, hat sich an die Spiel- und Hausregeln zu halten. Herkunft ist kein Freibrief für Regelverstöße“, so Niegl, der mit der Forderung nach einer vollständigen Offenlegung der Doppelabrechnungen sowie einer Evaluierung sämtlicher Projekte schließt: „Wer Millionen an öffentlichen Geldern ausgibt, muss deren konkreten Nutzen auch nachweisen können.“