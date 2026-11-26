Wien (OTS) -

Die JUNOS Studierenden unterstützen die Forderungen der Studienvertretungen der Zahnmedizin in Wien und Innsbruck nach einer angemessenen Aufwandsentschädigung und Sozialversicherung während des verpflichtenden 72-Wochen-Praktikums. Obwohl die Studierenden bis zu 40 Stunden pro Woche an den Universitätszahnkliniken tätig sind und unter Aufsicht Patient behandeln, erhalten sie dafür keine Vergütung.

„Wer Woche für Woche Patient behandelt und Verantwortung übernimmt, darf nicht mit leeren Händen dastehen. Leistung muss sich auch im Studium lohnen! Besonders absurd ist, dass die hohe zeitliche Belastung einen Nebenjob nahezu unmöglich macht. Studierende müssen aber auch ohne finanzielle Unterstützung ihrer Eltern ihren Lebensunterhalt bestreiten können“, kritisiert Lorenzo Friedli, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden.

Besonders in der Pflicht sehen die JUNOS Studierenden die beiden SPÖ-Ministerinnen Eva-Maria Holzleitner und Korinna Schumann. „Die SPÖ spricht ständig von sozialer Gerechtigkeit und fairer Bezahlung. Aber wenn Studierende mindestens eineinhalb Jahre praktisch Vollzeit arbeiten, ohne einen Cent dafür zu bekommen, scheint das plötzlich niemanden mehr zu interessieren. Wo bleibt hier das soziale Gewissen der SPÖ? Holzleitner und Schumann müssen endlich Verantwortung übernehmen!“, fordert Friedli.

Die JUNOS Studierenden unterstützen deshalb die Forderung nach 1.931 Euro brutto monatlich, zumindest aber 900 Euro analog zum Klinisch-Praktischen Jahr der Humanmedizin, sowie einer entsprechenden Sozialversicherung. Darüber hinaus fordern sie mehr Freiheit bei der Absolvierung des Praktikums, das künftig unter entsprechenden Qualitätsstandards auch in geeigneten Zahnarztpraxen möglich sein soll.

Da die tatsächliche Dauer des Praktikums häufig über die vorgesehenen 72 Wochen hinausgeht, haben die JUNOS Studierenden zudem eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) eingebracht, um zu erheben, wie viele Wochen Studierende durchschnittlich bis zum Abschluss des Praktikums benötigen.