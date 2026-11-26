Wien (OTS) -

393 Maßnahmen zum Bürokratieabbau hat die Bundesregierung laut der heutigen Bilanz von Staatssekretär Sepp Schellhorn beschlossen. Über ihre Initiative „Weniger Bürokratie“ hat die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) zahlreiche Anliegen aus der Hotellerie eingebracht. „Unsere Mitglieder wissen aus ihrer täglichen Arbeit, welche Behördenwege sich vereinfachen lassen. Schellhorn hat ihnen zugehört und viele ihrer Vorschläge aufgegriffen. Genau deshalb ist es wichtig, die Betriebe frühzeitig einzubinden“, sagt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer.

Ja zur Begründungspflicht

Bei neuen Gesetzesvorhaben hat die Bundesregierung bereits 159 Bürokratiechecks durchgeführt. Künftig soll nach Schellhorns Vorschlag gelten: Wer eine Vorschrift einführen oder beibehalten will, soll begründen, wozu sie nötig ist.

Länder und Gemeinden stärker einbinden

Wie Schellhorn sieht auch die ÖHV im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Gemeinden hohes Potential für Entbürokratisierung: „Was wird für meinen Betrieb einfacher, und ab wann? Das wollen die Hotels jetzt wissen“, so Gratzer. Die ÖHV drängt daher auf eine rasche Einigung, welche Verfahren zuerst vereinfacht werden. Für die Umsetzung brauche es einen verbindlichen Zeitplan. „Jetzt heißt es am Gas bleiben und weitere Entlastungsschritte umsetzen.“

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