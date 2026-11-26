Wien (OTS) -

Mit einem historischen Patt von 20 zu 20 Stimmen wurde das grüne Bezirksbudget 2027 in der Sitzung der Bezirksvertretung Josefstadt am 25. November 2026 vorerst gestoppt, nachdem die übrige Opposition dem konsequenten Kurs der ÖVP8 – Die Josefstadtpartei gefolgt ist. Während Grüne und KPÖ für den Finanzplan stimmten, lehnten ÖVP, SPÖ, Neos und FPÖ das Budget geschlossen ab, das laut vorliegenden Berichten Ausgaben von 8.180.900 Euro statt der vorgesehenen 3.803.100 Euro vorsieht und damit um 115 Prozent über dem Budgetansatz liegt. „Es ist ein wichtiges Signal für die Josefstadt, dass die übrige Opposition nun endlich unserer Linie gefolgt ist und dieses unverantwortliche Schuldenbudget vorerst gestoppt hat. Seit Beginn der Legislaturperiode setzen wir uns vehement gegen die Schuldenpolitik im Bezirk ein“, erklärt der Klubobmann der ÖVP8, Adam Christian.

Die Finanzlage im Bezirk ist mehr als angespannt: In den letzten Jahren stieg der Schuldenstand des Bezirkes massiv an (mit einem Höchstwert von 5,14 Millionen Euro im Jahr 2022) und lag 2025 bei 4,43 Millionen Euro, was rund 183 Euro pro Einwohnerin und Einwohner sowie Rang vier unter den höchstverschuldeten Bezirken Wiens bedeutet. Aus Sicht der ÖVP8 zeigt der gescheiterte Budgetentwurf des grünen Bezirksvorstehers Martin Fabisch, dass politische Versäumnisse der vergangenen Jahre nun auf Kosten der Josefstädterinnen und Josefstädter fortgesetzt werden sollen.

Obwohl auch SPÖ und Neos mittlerweile die hohen Ausgaben für Eigen-PR und Veranstaltungen sowie mangelnde Einsparungen bei weniger dringenden Vorhaben kritisieren, zeigt sich in den Abstimmungen oft ein anderes Bild. So hat die SPÖ Josefstadt die Umgestaltung des Josef-Matthias-Hauer-Platzes um rund 3,0 Millionen Euro unterstützt. Die Zahlen zeigen eine klare Investitionsschieflage: 2025 wurden nur 63 Prozent des Voranschlags ausgeschöpft (Tiefststand seit 2019), beim MA-28-Straßenbau lediglich 1,12 statt geplanter 3,43 Millionen Euro ausgegeben. Gleichzeitig sank der Budgetanteil für Schulsanierungen von 31 Prozent (2019) auf 6 Prozent (2025). „Während Schulen und Kindergärten dringend auf Sanierungen warten und wichtige Infrastrukturmittel liegen bleiben, werden Prestigeprojekte und grüne Eigenwerbung vorangetrieben“, kritisiert Adam Christian die bisherige Budgetpraxis und die jahrelange Duldung dieses Kurses durch die anderen Fraktionen.

Für die nun anstehende Sondersitzung der Bezirksvertretung fordert die ÖVP8 eine grundlegende Überarbeitung des Budgets 2027 mit klaren Einsparungen bei Eigen-PR, Studien und teuren Festen zugunsten von Bildungseinrichtungen, Straßensanierungen und der Entlastung des Bezirksbudgets. Darüber hinaus verlangt die ÖVP8 im Interesse der Bevölkerung eine verlässliche Ersatzbusflotte der Wiener Linien bei Gleisbauarbeiten und Straßenbahnsperren, ein Wartehäuschen samt Warteanzeige bei der Haltestelle „Rathaus“ stadteinwärts, volle Transparenz zu Zeitplan und Gesamtkosten der Baustelle Josef-Matthias-Hauer-Platz, die Prüfung einer Rückführung der Astoria-Garage zur Parkgarage sowie ein geschlossenes Vorgehen gegen K.O.-Tropfen und sexualisierte Gewalt. „Die kommende Sondersitzung muss genutzt werden, um endlich eine solide Finanzpolitik im Sinne einer Schlanken Stadt ohne neue Schulden auf Kosten künftiger Generationen auf den Weg zu bringen und das Geld dort einzusetzen, wo es die Josefstadt wirklich braucht. SPÖ, Neos und FPÖ müssen nun endlich auch den Worten Taten folgen lassen, damit aus dem vorläufigen Stopp eine dauerhafte Wende hin zu einer verantwortungsvollen Finanzpolitik für die Josefstadt wird“, so Klubobmann Adam Christian abschließend.