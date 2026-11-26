Wien (OTS) -

Am 26. November 2026 nahm Innenminister Gerhard Karner auf Einladung seines slowakischen Amtskollegen Matúš Šutaj Eštok am Treffen der Innenminister der Visegrád-Staaten (Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn) im ostslowakischen Košice teil. Weitere Teilnehmer am Treffen waren der ungarische Innenminister Gábor Pósfai, der tschechische Innenminister Lubomír Metnar sowie der polnische Staatssekretär Maciej Duszczyk.

Im Zuge des Treffens nahmen die Innenminister und der Staatssekretär auch einen Lokalaugenschein an der slowakisch-ukrainischen Grenze vor. Der Grenzschutz – sowohl an den Grenzübergängen als auch entlang der grünen Grenze – ist durch den Einsatz von Grenzpolizei- und Sondereinheiten sowie modernster technischer Hilfsmittel engmaschig und hochprofessionell organisiert.

Innenminister Gerhard Karner betonte: „Ein dichter und funktionierender EU-Außengrenzschutz ist wesentliche Voraussetzung für ein weiteres Zurückdrängen der illegalen Migration und für mehr Sicherheit. Auch die Slowakei hat hier investiert und massiv aufgerüstet“.

Zusammenarbeit mit Visegrád-Staaten wird weiter ausgebaut

Das Treffen der Innenminister knüpft inhaltlich an den Gipfel der Regierungschefs der Visegrád-Staaten in Bratislava Anfang der Woche an. An diesem hatte auch Bundeskanzler Christian Stocker als Gast teilgenommen. Im Mittelpunkt der Beratungen der Innenminister stehen die Erweiterung der polizeilichen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, die gemeinsame Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und das Zurückdrängen illegaler Migration. All diese Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, dass „Europa Herr im eigenen Haus“ ist.

Drohnenabwehr und länderübergreifende Kriminalitätsbekämpfung

Ein Schwerpunkt aus österreichischer Sicht ist auch der Schutz sensibler öffentlicher Orte, darunter Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Verkehrsknotenpunkte und Einkaufszentren. Auch die gesamtstaatliche österreichische Drohnenschutzstrategie war Teil der Gespräche. Denn der eigene Einsatz von Drohnen und die Bekämpfung feindlicher Drohnen ist sowohl für den Grenzschutz als auch zum Schutz kritischer Infrastruktur enorm wichtig.

Besprochen wurde auch der weitere Ausbau der polizeilichen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des grenzüberschreitenden Drogen- und Arzneimittelhandels. Österreich setzt dabei auf einen raschen und effizienten länderübergreifenden Informationsaustausch. Einen besonderen Stellenwert hat auch die Überwachung von Transportwegen, etwa entlang der Binnenwasserstraßen, als auch die Bekämpfung des illegalen Online-Handels mit Anabolika und Peptiden. In diesem Bereich ist der Ausbau der länderübergreifenden Zusammenarbeit von Polizei, Zoll, Arzneimittelbehörden und Postdienstleistern geplant.

https://bildarchiv.myds.me:5001/photo/mo/sharing/NqU8UGTyw