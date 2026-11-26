Wien / Salzburg / Innbruck (OTS) -

Im SILLPARK Innsbruck haben im November die ersten Gesundheitsangebote von Ärzt*innen und Therapeut*innen geöffnet. SES und Vinzenz Gruppe verbinden dort auf rund 3.000 Quadratmetern Vorsorge, Medizin, Therapie, Pflege, Rehabilitation und mehr zu einem Netzwerk. Bis Jahresbeginn 2027 nehmen schrittweise weitere Partner*innen den Betrieb auf.

Innsbruck, 26. November 2026. SES und Vinzenz Gruppe bringen Gesundheitsangebote näher zu den Menschen und damit an einen Ort, an dem sie sich in ihrem Alltag häufig aufhalten. Im SILLPARK, den jährlich über fünf Millionen Menschen besuchen, finden sie künftig neben Handel und Gastronomie auch Angebote zur Gesundheitsvorsorge, eine radiologische Praxis, mehrere Fachärzt*innen, Physiotherapie, Psychotherapie, ein Zahnambulatorium sowie Pflegeberatung. Der Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck ist der erste Gesundheitspark-Standort Österreichs in Kooperation mit SES in einem Shopping-Center. Die Gesundheitsanbieter*innen arbeiten selbstständig in eigener Praxis und sind über ein vom Gesundheitspark gemanagtes Netzwerk miteinander verbunden, damit Patient*innen ohne Umwege zum passenden Angebot finden und Vorsorge so selbstverständlich wird wie der Weg zum Shopping.

Start in Etappen

Bereits geöffnet sind eine Ordination für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin sowie eine radiologische Praxis. Im Dezember folgen Ordinationen für Neurologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation sowie Physiotherapie. Dazu kommt eine Gesundheits- und Pflegepraxis für chronisch Kranke, für ältere Menschen, die gesund bleiben wollen und pflegende Angehörige. Ein Zahnambulatorium bereitet seine Eröffnung vor. Im März 2027 kommen eine Fachärztin für Gynäkologie und eine Psychotherapeutin dazu, außerdem ein Bewegungs- und Gruppenraum für Kurse, der auch von externen Interessenten stundenweise gebucht werden kann. Mit Jahresbeginn 2027 ist der Großteil der Angebote in Betrieb. Offen wird nur mehr die für ein Primärversorgungszentrum (PVZ) vorgesehene Fläche sein.

Bei der Auswahl der Partner*innen hat die Vinzenz Gruppe gezielt auf einen Mix aus Kassen- und Wahlleistungen sowie einen Fächermix, der sich gut ergänzt und Patient*innen dadurch Wege erspart, geachtet.

Anzengruber: Kurze Wege zur Gesundheit mitten in der Stadt

Bürgermeister Johannes Anzengruber sieht im Gesundheitspark einen Gewinn für die Landeshauptstadt:



„Ein möglichst niederschwelliges und zugleich ganzheitliches medizinisches Angebot mitten in der Stadt schaffen – das war mit diesem Gesundheitspark unser Ziel. Gesundheitsversorgung soll wohnortnah und einfach erreichbar sein. Hier im Sillpark bringen wir medizinische, therapeutische, pflegerische und soziale Angebote näher zusammen. Das Leitprinzip war dabei der ‚Best Point of Service‘: Nicht die Menschen sollen von einer Stelle zur nächsten geschickt werden, sondern die Versorgung soll dort stattfinden, wo sie für die Menschen am sinnvollsten ist. Wir investieren damit nicht nur in bessere Versorgung, sondern auch in Prävention und Gesundheitskompetenz. Denn gute Gesundheitspolitik beginnt mit richtiger Vorsorge.“

Hagele: Gesundheitsversorgung, die sich am Alltag orientiert

Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele begrüßt die neuen Angebote des Gesundheitsparks SILLPARK Innsbruck: „Gesundheitsversorgung muss sich am Alltag der Menschen orientieren – nicht umgekehrt. Wenn medizinische Angebote dorthin kommen, wo die Menschen ohnehin unterwegs sind, wird der Zugang zu Gesundheit einfacher. Genau solche neuen Wege brauchen wir in Tirol. Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zu diesem gelungenen Projekt und wünsche dem Gesundheitspark SILLPARK einen erfolgreichen Start.“

Andexlinger: Gesundheit und neue Aufenthaltsqualität im SILLPARK

Für SES ist der Gesundheitspark ein zentraler Baustein der umfassenden Modernisierung des SILLPARK Innsbruck: Seit 2025 investiert SES bei laufendem Betrieb mehr als 30 Millionen Euro in die Zukunft der innerstädtischen Shopping-Destination. Rund ein Drittel davon flossen in den neuen Gesundheitspark, in dem bis Frühjahr 2027 schrittweise weitere Gesundheitsangebote den Betrieb aufnehmen. Das Gesamt-Refurbishment umfasst eine architektonische Neugestaltung der Mall mit mehr Tageslicht, zeitgemäßem Ambiente und deutlich höherer Aufenthaltsqualität sowie eine umfassende Modernisierung der Shopflächen und des Branchenmix. Nach Abschluss der Modernisierung wurden im SILLPARK insgesamt 11.200 Quadratmeter Fläche umgestaltet und 20 Shops und Dienstleistungsbetriebe eröffnet oder modernisiert. Rund fünf Millionen Besuchende jährlich machen den SILLPARK zu einem der zentralsten, wichtigsten innerstädtischen Handelsstandorten in Innsbruck mit der größten Einzeltiefgarage in der Innenstadt.

„Der SILLPARK ist ein Ort für die Menschen, weil wir hier Angebote bündeln, die für sie relevant sind. Mit dem Gesundheitspark-Standort erweitern wir diesen Lebensraum um einen besonders wichtigen Bereich: die Gesundheit. Damit entwickeln wir den SILLPARK gezielt weiter – orientiert an dem, was die Menschen brauchen“, sagt Mag. Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers.

Heinisch: Versorgung, die vom Alltag der Menschen ausgeht

Die Vinzenz Gruppe bringt ihre Erfahrung aus dem bestehenden Gesundheitspark-Netzwerk in Wien und Oberösterreich ein. Dort arbeiten seit 2017 rund 385 selbstständig tätige Gesundheitsanbieter*innen in einem koordinierten Netzwerk zusammen.

„Österreich hat viele sehr gute Gesundheitsangebote. Trotzdem finden Menschen oft nur schwer zur passenden Leistung, weil die Übergänge zwischen den Angeboten nicht ausreichend organisiert sind. Im Gesundheitspark arbeiten selbstständige Anbieter*innen in einem gemanagten Netzwerk zusammen. Dass dieses Netzwerk in einem Shopping-Center liegt, ist Absicht: Gesundheit entsteht im Alltag der Menschen, deshalb gehören Vorsorge und Gesundheitswissen genauso an einen solchen Ort wie Medizin und Therapie. Gemeinsam mit SES zeigen wir in Innsbruck, wie Versorgung aussehen kann, wenn sie vom Leben der Menschen ausgeht“, sagt Dr. Michael Heinisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe.

Miksch-Rumpold: Zusammenarbeit braucht Organisation

Die TWOmorrow Gesundheit GmbH – ein Joint Venture von SES und Vinzenz Gruppe - betreibt den Gesundheitspark und koordiniert das Netzwerk. Co-Geschäftsführerin Sigrid Miksch-Rumpold, MSc hat den Angebotsmix zusammengestellt, die Mieter*innen ausgewählt und ist innerhalb der Geschäftsführung für den Betrieb zuständig, gemeinsam mit Stephan Kalteis von SES, der als Geschäftsführer für die Immobilie verantwortlich zeichnet.

„Im Gesundheitspark bleiben alle Partner*innen selbstständig. Unsere Aufgabe ist es, ihre Zusammenarbeit zu organisieren, damit Patient*innen bei Bedarf rasch zum nächsten passenden Angebot finden. Bei der Auswahl der Angebote orientieren wir uns daran, was die Innsbrucker Bevölkerung benötigt. Jetzt füllt sich der Gesundheitspark-Standort Schritt für Schritt.“

Bewusst freigehalten: Platz für ein Primärversorgungszentrum

SES und Vinzenz Gruppe halten im Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck eine Fläche von rd. 550 m² für ein Primärversorgungszentrum frei. Die beiden Partner haben sich bewusst dafür entschieden, diese Fläche vorerst nicht anderweitig zu vergeben, weil ihnen eine hausärztliche Versorgung als Kassenleistung an diesem Standort ein besonderes Anliegen ist. Für Patient*innen wäre das PVZ eine Anlaufstelle mit erweitertem Angebot: Allgemeinmediziner*innen würden dort im Team mit Pflege, Hebamme und Sozialarbeit zusammenarbeiten. Die Ordination des PVZ hätte auch zu Tagesrandzeiten geöffnet. Zusätzlich würden die Patient*innen von den fachärztlichen Angeboten im Netzwerk Gesundheitspark SILLPARK Innsbruck profitieren – etwa von der gynäkologischen Versorgung durch eine Netzwerkpartnerin mit Kassenvertrag.

Auf einen Blick

Standort: SILLPARK Innsbruck, Museumstraße 38, zweites Obergeschoss

GLA m² SILLPARK: 29.500 m²,

Fläche Gesundheitspark-Standort: rund 3.000 Quadratmeter

Zeitplan: erste Angebote geöffnet, weitere Angebote folgen bis Frühjahr 2027. Die für das Primärversorgungszentrum vorgesehene Fläche bleibt vorerst offen.

Betrieb: TWOmorrow Gesundheit GmbH, ein Joint Venture von SES Spar European Shopping Centers GmbH und Vinzenz Gruppe Service GmbH zu je 50 Prozent

Investition: 30 Millionen Euro

Ausbau: bei laufendem Betrieb des Centers, modernisierte Fläche 11.200 m², 20 neue Shops und 6 Refurbishments

Information: www.gesundheitspark.at/sillpark

Bild 1: Beim Pressegespräch zur Vorstellung des Gesundheitsparks SILLPARK Innsbruck (v. l. n. r.): MMag. Markus Siedl (Center-Manager SILLPARK Innsbruck), Mag. Stefan Kalteis (Geschäftsführer TWOmorrow Gesundheit GmbH), Sigrid Miksch, MSc (Geschäftsführerin TWOmorrow Gesundheit GmbH), Ing. Mag. Johannes Anzengruber BSc.(Bürgermeister der Stadt Innsbruck), Dr. Michael Heinisch (Vorsitzender der Geschäftsführer Vinzenz Gruppe) und Mag. Christoph Andexlinger (CEO SES Spar European Shopping Centers).