Wien (OTS) -

„Was die heute veröffentlichten Zahlen nicht leisten, ist, genauer hinzuschauen, warum etwa die Hälfte der Eltern sich dafür entscheidet, Kinder selbst zu betreuen”, reagiert Volkshilfe-Direktor, Erich Fenninger, auf die jüngst veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria zu Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Bewegungsgründe sind sicher durch viele verschiedene Aspekte mitgeprägt: darunter finanzielle Abwägungen, fehlendes Angebot, Erreichbarkeit, veraltete Vorstellungen von Kinderbildungseinrichtungen und konservative Geschlechterrollen. Die Volkshilfe betont, dass natürlich auch das Angebot die Einstellungen der Familien präge, weshalb jede zweite Familie entscheide, Kinder zu Hause zu betreuen.

„Wobei Eltern eigentlich nicht den Kern der Sache trifft. Die Konsequenzen tragen vor allem Frauen, wie die Zahlen der Statistik Austria eindrücklich zeigen” , so Fenninger. Während fast 90 Prozent der Frauen eine Erwerbsunterbrechung aufgrund von Kinderbetreuung aufweisen, sind es unter Männern nur rund ein Fünftel. Für die betroffenen Frauen bedeutet dies häufig finanzielle Abhängigkeit und später ein höheres Risiko für Altersarmut.

Familienzeit statt weibliche Altersarmut

„Für mehr als acht von zehn Befragten in Österreich ist die Familie ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens. Das zeigt auch die Europäische Wertestudie 2018. Wie kann das gelingen, dass alle mehr Zeit für die Familie haben? Die Antwort auf diese Frage ist nicht neu und sie ergibt aus einer Gleichstellungsperspektive mit Blick auf das Klima, die Produktivität und die Gesundheit der Bevölkerung durchaus Sinn. Es braucht eine Arbeitszeitverkürzung, damit Familie Eltern- und nicht allein Frauensache ist“, argumentiert Fenninger und fordert abschließend mehr Tempo bei Gleichstellungsfragen wie etwa die verpflichtende Väterkarenzen. Studien aus Island und Schweden zeigen, dass sich Väter, die (länger) in Karenz gehen, auch später stärker an der Care Arbeit beteiligen.