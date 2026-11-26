Wien (OTS) -

Mit einem Abstimmungsergebnis von 20 zu 20 Stimmen fand der Budgetvoranschlag für die Josefstadt gestern Abend in der Bezirksvertretungssitzung keine Mehrheit. „Die volle Handlungsfähigkeit des Bezirks ist mir ein zentrales Anliegen. Ich bin gerne weiterhin bereit, über einzelne Budget-Positionen zu sprechen. Ein Budget, das nicht beschlossen wird, trifft aber die Falschen, nämlich die Bewohner:innen der Josefstadt. Das sollten wir gemeinsam verhindern” so Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

Der Voranschlag sieht unter anderem über eine Million Euro für Schulen und Kindergärten vor sowie Investitionen in einen Bezirk, der auch im nächsten Hitzesommer lebenswert bleibt. „Es geht hier um die Umsetzung gemeinsam beschlossener und bereits begonnener Projekte wie den Josef Matthias Hauer Platz, den Ausbau der Kinderbetreuung sowie Hitzeschutzmaßnamen an Schulen und Kindergärten. Darüber hinaus um zentrale Maßnahmen, Instandhaltungen und Angebote, auf die sich die Josefstädter:innen seit Jahren verlassen. Man kann aber beispielsweise nicht für den neuen Josef Matthias Hauer Platz sein und ihn dann nicht bezahlen wollen”, so Fabisch weiter.

Gemeinsame Lösung für die Josefstadt

Fabisch weist darauf hin, dass zahlreiche Abänderungen der Opposition in den Budgetvoranschlag eingeflossen sind. Die SPÖ hatte zudem im Vorfeld Gesprächsangebote nicht wahrgenommen und zum gestrigen Budgetbeschluss keine weiteren Abänderungsanträge eingebracht.

„Der Budgetbeschluss ist der falsche Anlass, um hier politisches Kleingeld zu wechseln, aber ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen gemeinsam eine gute Lösung für die Josefstadt finden werden. Bei allen politischen Unterschieden verbindet uns doch das gemeinsame Anliegen, das Beste für unseren Bezirk und die Menschen, die hier leben, zu erreichen”, so Fabisch abschließend.