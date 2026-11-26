Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin, Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak hat heute, Donnerstag, den 14. Stadtwerketag am Smart Campus der Wiener Netze eröffnet. Als Präsidentin des Verbands öffentlicher Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) begrüßte sie die Teilnehmer*innen der hybriden Veranstaltung. Der Fachtag steht unter dem Motto „Resilienz – Deregulierung – Finanzierung – Innovation". Er wird gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen Österreichs (VKÖ) und den Wiener Netzen veranstaltet.

Schneeräumung als Beispiel für funktionierende Daseinsvorsorge

Novak nahm den Schneefall in der Stadt zum Anlass, den Einsatz der Berufsfeuerwehr Wien und der MA 48 zu würdigen sowie alle, die täglich dafür sorgen, dass Wien funktioniert. Ihre Einsätze zeigen, dass ein Teil der Daseinsvorsorge, der selten im Mittelpunkt stehe, gut gerüstet in den Tag gegangen sei. Die Leistungen der Stadt und ihrer Unternehmen seien für viele selbstverständlich, so Novak. Das gelte für Mobilität, stabile Stromnetze und die Wasserversorgung in hoher Qualität. Für internationale Betriebe und ihre Mitarbeiter*innen seien sie ein wesentlicher Grund, sich in Wien anzusiedeln.

Drei Gründe für den Standort Wien

Auf die Frage, warum sie sich in Wien niedergelassen haben, nennen Unternehmen laut Novak meist drei Gründe:

Lebenswerte Stadt, in der alles funktioniert: Dazu zählen ein zugängliches Gesundheitssystem, Bildungs- und Kinderbetreuungsangebote, Mobilität sowie stabile Energie- und Wasserversorgung.

Forschungs-, Innovations- und Universitätsstadt: Wien verbinde Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Produktion. Die städtischen Unternehmen seien dabei weit vorne, wie der Name „Smart Campus" zeige. Sie investierten nachhaltig und gäben nicht alle Dividenden an die Eigentümerin weiter.

Sozialer Zusammenhalt und stabile Verhältnisse: Besonders leistbares Wohnen sei wichtig für den sozialen Frieden und dafür, Fachkräfte am Standort zu halten. Auch im Tourismus und Kongresswesen zeichneten sich laut Novak Zuwächse ab.

Klares Nein zu Privatisierungen

Novak betonte, dass viele Entscheidungen der Vergangenheit richtig gewesen seien, vor allem jene, nicht zu privatisieren. Daran werde sich auch im weiteren Konsolidierungsprozess nichts ändern: „In Wien wird es mit uns keine Privatisierungen der Daseinsvorsorge geben. Das ist auch für die Wirtschafts- und internationale Standortpolitik wichtig. Die Stadt ist bei der Daseinsvorsorge über alle politischen Grenzen hinweg einig. Städtische Unternehmen sollen geschützt, ausgebaut und mit Investitionen gestärkt werden. Ein europäischer Rechtsrahmen soll sie unterstützen und fördern.“

EU-Mittel müssen in den Regionen ankommen

Mit Blick auf die Erstellung des Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplans warnte Novak davor, dass sich der Bund Mittel aus dem Topf für eigene Projekte abzweigt. Diese Befürchtung habe sich bestätigt. Gemeinsam mit den Ländern, dem Städtebund und dem Gemeindebund setze sich Wien dafür ein, dass die Mittel dorthin fließen, wo sie bisher erfolgreich eingesetzt wurden. Das seien die Städte, Länder und Regionen.

Fida: „Wien funktioniert"

Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze und VKÖ-Präsident, dankte Novak für ihr Bekenntnis zur Daseinsvorsorge. Er verwies auf die Rolle der kommunalen Unternehmen als „Stadtmotoren". Sein Fazit: „Wien funktioniert."

Das weitere Programm

Nach der Eröffnung startete der Themenblock „Blick in die Zukunft – Digitalisierung und Europa". Jakob Lambert (One Mobility) sprach über die digitale Vertriebsinfrastruktur der Mobilität. Sabayn Mirakai (BSMART) behandelte KI und digitale Souveränität. Johannes Imminger und Lucie Petersen vom Brüsseler Büro der Wiener Stadtwerke gaben einen Ausblick auf die Pläne der EU-Kommission für 2027. Am Nachmittag folgen Podiumsdiskussionen mit Staatssekretär Sepp Schellhorn zur Deregulierung, Finanzminister Markus Marterbauer zu Finanzierung und Investitionen sowie Arbeitsministerin Korinna Schumann zu den Fachkräften von morgen. Fragen können vor Ort oder online per Chat gestellt werden. Den Abschluss bilden Beiträge zur Resilienz in der Daseinsvorsorge und ein Ausklang. Der VÖWG vernetzt mehr als 120 Unternehmen, Institutionen und Organisationen der öffentlichen und kommunalen Daseinsvorsorge.

Pressebilder sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) wei/red