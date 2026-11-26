Wien (OTS) -

Schneechaos in Wien: Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse sind alle verfügbaren Wagen von Taxi 40100 für Wien im Einsatz. Bitte rechnen Sie bei Ihrer Fahrtplanung dennoch mit längeren Wartezeiten.

„Unsere Telefonleitungen glühen, und auch über unseren Callbot, per App und per WhatsAPP erreichen uns derzeit sehr viele Bestellungen. Unsere gesamte Flotte ist für Sie im Einsatz. Aufgrund der hohen Nachfrage und der Schneeverhältnisse bitten wir Sie dennoch, längere Wartezeiten einzuplanen“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100.