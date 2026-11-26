Wien (OTS) -

Vier Länder, vier Radios und vier Stunden gemeinsames Programm: Am Samstag, dem 28. November 2026, findet die diesjährige Ausgabe von „Europe's Biggest Soundsystem Party“ statt – eine Gemeinschaftssendung, die von öffentlich-rechtlichen Radiosendern aus Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Österreich gestaltet wird. Dabei senden BBC Radio 1, WDR 1LIVE, dessen niederländisches Pendent NPO FunX und radio FM4 von 20.00 bis 24.00 Uhr jeweils eine Stunde lang live aus ihrem Land, wobei HipHop, Dancehall, Afrobeats, UK Garage und Dubstep im Mittelpunkt stehen. Den Auftakt macht BBC Radio 1 um 20.00 Uhr aus London mit Jeremiah Asiamah, gefolgt um 21.00 Uhr von WDR 1LIVE aus Köln mit Madeleine Sabel und Jugglerz, um 22.00 Uhr übernimmt NPO FunX aus Amsterdam mit Imani Goncalves. FM4 schließt den Abend von 23.00 bis 24.00 Uhr von Wien aus ab, wo der Wiener DJ und Produzent Osive an den Decks steht. Er hat philippinische Wurzeln und verbindet in seinen Sets basslastige Clubmusik aus aller Welt, von Remixes bekannter Hits aus Afrobeats und R&B bis zu Pinoy Bass und Budots von den Philippinen. Für die Sendung bringt er unveröffentlichte Tracks, Dubplates und einige Überraschungen mit. Durch die von FM4 gestaltete Programmstunde führt FM4-Moderatorin Dalia Ahmed, DJ und Host von „Dalia's Late Night Lemonade“.

„Europe's Biggest Soundsystem Party“ gehört zur Reihe „Europe's Biggest ...“, die von der European Broadcasting Union (EBU) präsentiert und von BBC Radio 1 ausgerichtet wird. Historisches Vorbild und Inspiration der außergewöhnlichen Sendung ist die afrokaribische Soundsystem-Kultur, die Arbeitsmigranten aus Jamaika und deren Nachkommen seit den 1950er Jahren in Großbritannien etabliert haben. Seit den 1960er Jahren wird sie jedes Jahr am letzten Augustwochenende beim Notting Hill Carnival in London gefeiert, wo Crews ihre Soundsysteme auf der Straße aufbauen und Musik aus Jamaika, Großbritannien und der ganzen Welt spielen.

FM4 überträgt den gesamten Abend von 20.00 bis 24.00 Uhr live im Radio und im Stream auf https://fm4.orf.at , anschließend ist die Sendung ebendort on demand abrufbar.