Wels (OTS) -

Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Österreichischen Bauerntages auf der AGRARIA in Wels ging es um die Zukunft der heimischen Landwirtschaft, die Bedeutung regionaler Verarbeitung und die bevorstehende Landwirtschaftskammerwahl in Oberösterreich. Am Pressegespräch nahmen Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser, OÖ Agrar-Landesrätin und Landesobfrau des OÖ Bauernbundes Michaela Langer-Weninger, PMM, sowie Landwirtschaftskammerpräsident Mag. Franz Waldenberger teil.

Landwirtschaft und Verarbeitung gehören zusammen. Bäuerliche Betriebe brauchen verlässliche Abnehmer, die heimische Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln verarbeiten und Wertschöpfung in Österreich sichern. Bauernbund-Präsident Strasser hob hervor, dass der Blick auf die gesamte Lebensmittelkette entscheidend ist: „Eine starke Landwirtschaft braucht starke Partner in der Verarbeitung. Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, sichern wir Absatz, Wertschöpfung und Perspektiven für unsere bäuerlichen Familienbetriebe.“

Marchfeld-Gemüse: Zusammenhalt schafft Perspektiven

Die Lösung nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf zeigt, was durch Zusammenarbeit möglich ist. Mehrere heimische Unternehmen bauen ihre Verarbeitung aus und schaffen neue Absatzmöglichkeiten für die Gemüsebauern im Marchfeld.

Für Strasser ist dieser gemeinsame Einsatz Ausdruck der Bauernbund-DNA: Menschen zusammenzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen für die Betriebe zu erarbeiten. „Diese Geschlossenheit macht den Bauernbund stark. Wir stehen in allen Bundesländern zusammen und arbeiten gemeinsam für die bäuerlichen Familienbetriebe“, so Strasser.

Damit heimische Verarbeiter auch in anderen Regionen ihre Kapazitäten ausbauen können, brauchen sie leistbare Stromkosten und planbare Genehmigungsverfahren. Die Bundesregierung hat im Herbst das Industriestrompreisgesetz und die Verlängerung des Standortabsicherungsgesetzes auf den Weg gebracht. Für den Bauernbund ist entscheidend, dass die Stromkostenentlastung auch energieintensive Lebensmittelverarbeiter erreicht. Die geplante Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes soll zudem Genehmigungsverfahren beschleunigen.

Landwirtschaft braucht verlässliche Perspektiven

Landwirtschaftsminister Totschnig ging auf die Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen ein. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Gemeinsame Agrarpolitik in Zukunft finanziert wird und welche Planungssicherheit das den bäuerlichen Betrieben in Österreich gibt.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern denken in Generationen. Damit sie ihre Betriebe weiterentwickeln und zukunftsfit machen können, brauchen sie vor allem eine starke und verlässliche Gemeinsame Agrarpolitik nach 2027. Entscheidend sind ausreichende finanzielle Mittel für Direktzahlungen, Agrarumweltmaßnahmen, die Bergbauern und Investitionen sowie praxistaugliche Rahmenbedingungen. Kürzungen sind für uns nicht akzeptabel. Gleichzeitig müssen wir die Produktionsgrundlagen angesichts des fortschreitenden Klimawandels konsequent sichern. Denn Landwirtschaft braucht Wasser, um zu produzieren, und Planungssicherheit, um zu investieren“, so Totschnig.

Oberösterreich unterstützt die Betriebe mit gezielten Maßnahmen

Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger stellte Maßnahmen vor, die das Land Oberösterreich in enger Abstimmung mit den Branchen erarbeitet hat. Dazu zählen günstigere Trächtigkeitsuntersuchungen für Milchbetriebe, Unterstützung für die Verbände der Schweinewirtschaft sowie Förderungen für den Zuckerrübenanbau und die überbetriebliche Bewässerung.

„Oberösterreich tut was für einen starken Agrarstandort. Wir halten unser Agrarbudget stabil, stellen Mittel zur Dürreabsicherung bereit und unterstützen mit gezielten Maßnahmen unsere Milch-, Schweine- und Rinderbetriebe sowie den heimischen Pflanzenbau. Die großen agrarpolitischen Rahmenbedingungen werden jedoch in Brüssel gesetzt. Deshalb muss die Bundesregierung jetzt mit Nachdruck für eine faire und ausreichend finanzierte GAP ab 2028 eintreten. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen Planungssicherheit statt zusätzlicher Unsicherheiten. Denn wer Europas Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln langfristig sichern will, darf nicht an der wirtschaftlichen Grundlage seiner bäuerlichen Betriebe sparen“, so Agrar-Landesrätin Langer-Weninger.

LK-Wahl: Fordernde Zeiten brauchen stabile politische Kraft

Mit Blick auf die bevorstehende Landwirtschaftskammerwahl in Oberösterreich zog Präsident Waldenberger Bilanz. Die Kammer baute in den vergangenen Jahren ihre Beratung und ihren Service für die Betriebe aus und stärkte zugleich ihre politische Interessenvertretung. In der kommenden Periode will Waldenberger mit einem breit aufgestellten Team an diese Arbeit anknüpfen.

„Gerade in wirtschaftlich und politisch anspruchsvollen Zeiten brauchen die Bäuerinnen und Bauern eine starke Stimme. In der nächsten Periode wollen wir weiter nahe bei den Betrieben sein und an Lösungen arbeiten, die in der Praxis etwas bewegen. Es gilt daher jene politisch führende Kraft in der Bauernvertretung zu stärken, die tatsächlich in der Lage ist, politische Entscheidungen positiv im Sinne der Bauern zu beeinflussen. Für die Bäuerinnen und Bauern zählt am Ende nicht das, was lautstark gefordert wird, sondern das, was für die bäuerlichen Betriebe tatsächlich erreicht werden kann. Um das auch in Zukunft sicherzustellen, braucht es eine weitere Stärkung des Bauernbundes als mit Abstand führende und gestaltende Kraft in der Landwirtschaftskammer. Dafür trete ich als Spitzenkandidat ein und dafür kämpfe ich“, so Waldenberger.

Für den Bauernbund gehören starke Landwirtschaft, starke Verarbeiter und starke Regionen zusammen. „Wir wollen die gesamte Lebensmittelkette stärken und damit gute Perspektiven für unsere bäuerlichen Familienbetriebe und die Regionen schaffen“, hält Strasser abschließend fest.