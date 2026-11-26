Wien (OTS) -

„Im Zeit-Raum“ feiert 20. Geburtstag: Seit 2006 hat die älteste Gesprächsreihe des RadioKulturhauses mehr als 200 Gespräche mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Religion, Politik und Zivilgesellschaft veranstaltet. Im Dezember 2026 finden dazu zwei besondere Veranstaltungen im Großen Sendesaal statt: Am 1. Dezember sind Tristan Horx und Berni Wagner, am 10. Dezember ist Maja Göpel bei Johannes Kaup zu Gast.

Unter dem Titel „Die Zukunft der Männer“ sprechen am Dienstag, dem 1. Dezember, um 18.30 Uhr Zukunftsforscher Tristan Horx und Kabarettist Berni Wagner mit Johannes Kaup im RadioKulturhaus über Männlichkeit im Wandel. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen, mit denen viele Männer heute konfrontiert sind: Manche fühlen sich orientierungslos oder abgehängt und suchen Halt in traditionellen Männlichkeitsbildern oder bei sogenannten „Manfluencern“ in der „Manosphere“. Horx beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen – von Digitalisierung und Generationenbildern bis hin zur Krisenpsychologie. Wagner steht seit mehr als 13 Jahren mit seinem dynamischen Stand-up-Kabarett auf der Bühne. Heuer wurde er mit dem „Salzburger Stier“ ausgezeichnet. Gemeinsam fragen sie sich, was positive Männlichkeit bedeuten kann und welchen Beitrag Männer zu einer friedlichen, gleichberechtigten Gesellschaft leisten können.

Am Donnerstag, dem 10. Dezember, begrüßt Johannes Kaup die vielfach ausgezeichnete Transformationsforscherin Maja Göpel im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses. Die Politökonomin und Sozialwissenschafterin spricht mit Kaup unter dem Titel „WIE unsere Welt NEU denken?“ über Wege in eine lebenswerte Zukunft. Denn Pandemie, Kriege, Inflation und politische Umbrüche haben bei vielen Menschen das Gefühl von Überforderung verstärkt. Wie lässt sich Veränderungserschöpfung überwinden? Und welchen Beitrag können Wissenschaft, Politik, Medien und jede und jeder Einzelne leisten, damit Freiheit, soziale Gerechtigkeit und der Schutz unserer Lebensgrundlagen miteinander vereinbar bleiben? In ihren Büchern – darunter „Unsere Welt neu denken“, „Wir können auch anders“ und „Werte“ – beschäftigt sich Göpel mit solchen Zukunftsfragen, die auch im Rahmen des Gesprächs mit Kaup im Zentrum der Diskussion stehen werden.

Das gesamte RadioKulturhaus-Programm findet sich unter https://radiokulturhaus.ORF.at.