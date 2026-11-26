Wien (OTS) -

Der Stadtrechnungshof deckt in seinem jüngsten Prüfbericht über die Digitalisierungs-strategie des Wien Holding-Konzerns einen Kontrollverlust der Holding in einem zentralen Bereich auf: Die Holding verfügt im Konzern weder über eine digitale Vision noch über messbare Ziele. Zentrale Gremien zur IT-Steuerung waren nicht besetzt oder fassten keine Beschlüsse. Für geplante Digitalisierungs-Investitionen in Höhe von 22 Mio. EUR in den kommenden vier Jahren fehlen Wirkungsmessung und Kosten-Nutzen-Analysen. Zudem gefährdet die fehlende Cloudstrategie die Datensouveränität.

„Die Wien-Holding ist in Sachen IT anscheinend im Blindflug unterwegs. Gerade, wo Cybersicherheit und Datenschutz höchste Priorität eingeräumt werden muss, ortet der Stadtrechnungshof Stillstand und offensichtliche Planlosigkeit. Dieser Prüfbericht muss der Anstoß sein, dass da endlich verantwortungsvoll gearbeitet wird“, so der Vorsitzende des Stadtrechnungshof-Ausschusses, David Ellensohn (Grüne).